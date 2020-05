Susana Díaz pide a Moreno que reúna al Consejo Andaluz de Turismo ante la falta de “planificación”

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha reclamado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que convoque de manera inmediata una reunión del Consejo Andaluz de Turismo ante la falta de "una planificación" de su Gobierno para el sector turístico de la comunidad.

En rueda de prensa telemática tras mantener un encuentro telemático con las secretarias generales de UGT Andalucía, Carmen Castilla, y CCOO Andalucía, Nuria López, y con el presidente de la Confederación Andaluza de Empresarios (CEA), Javier González de Lara, y su nuevo secretario general, Luis Fernández-Palacios, Susana Díaz ha manifestado que, sin duda, hay comunidades como Islas Baleares o Canarias, que llevan la "delantera" a Andalucía en cuanto a una planificación para el sector turístico.

Ha pedido también al presidente que mantenga una reunión con todos los alcaldes de municipios turísticos y no se limite a reunirse mañana con los alcaldes de la provincia de Almería. Ha dicho que se tienen que poner recursos sobre la mesa y un protocolo claro de apertura de las playas, que hasta ahora no ha existido por parte de la Junta, que está tratando de que los ayuntamientos asuma esa competencia.

Por ello, ha insistido en que es fundamental que se reúna el Consejo Andaluz de Turismo de manera inmediata y que se ponga sobre la mesa una planificación. Según Díaz, en las reuniones que ha mantenido la Junta hasta ahora con los ayuntamientos "no se ha concretado en qué condiciones se van a abrir las playas", que se tienen que abrir con todas las garantías y la Junta no debe dejar en manos de los ayuntamientos competencias que no son suyas.

Ha indicado que la Junta tiene que elaborar un plan especial para el turismo que complemente el que está llevando a cabo el Gobierno central y garantizar que va a ser ejemplo "de destino saludable" y seguro.

"La Junta se lo tiene que tomar en serio y poner al Consejo Andaluz de Turismo en funcionamiento cuanto antes", según ha recalcado la dirigente socialista, quien ha mostrado su preocupación por los "globos sonda" lanzados por el Gobierno andaluz como el relativo a que las playas y piscinas están en condiciones de abrir el 25 de mayo, cuando en ningún momento se han compartido protocolos de seguridad con los ayuntamientos.

Ha criticado que la Junta hable de abrir playas el 25 de mayo y, en cambio, dé un plazo de un mes, superando esa fecha, a los ayuntamientos para que planteen planes de contingencia, con lo que es evidente que las playas "no estarían abiertas" en esa fecha.

"Hay descoordinación e improvisación, algo que no se puede permitir en una comunidad" donde el turismo es motor fundamental de su economía, según ha dicho la secretaria general del PSOE-A, para quien las partidas que la Junta pone sobre la mesa, como los 10 millones de euros para que los ayuntamientos asuman la planificación y ejecución de la apertura de sus playas, "son insuficientes".

"Está obligando a los ayuntamientos a decidir sobre esa apertura", ha denunciado Díaz, quien ha señalado que las playas van a necesitar unos "centinelas sanitarios y esa responsabilidad no la pueden tener ayuntamientos, sino que la disposición de ese personal médico y técnico cualificado para dar seguridad a visitantes y trabajadores es competencia autonómica".

"RED DE PROTECCIÓN DEL GOBIERNO"

De otro lado, Susana Díaz, ha destacado la "red de protección" desplegada por el Gobierno de España ante la crisis sanitaria, económica, laboral y social causada por el coronavirus con prioridad absoluta para las personas y las familias y medidas para empresas, pymes y autónomos dirigidas a paliar la incertidumbre y el miedo, dar respuesta a las necesidades ciudadanas y propiciar una recuperación rápida, justa y equitativa, para lo que ha reivindicado de las ayudas e incentivos al tejido productivo desplegadas por las instituciones públicas se vinculen al mantenimiento del empleo.

La líder socialista andaluza ha defendido la "potente defensa" del Gobierno de Pedro Sánchez a los trabajadores y al empresariado en la comunidad, toda vez que el 33,5% de nuestra población activa percibe alguna prestación social o ayuda estatal ante la pandemia, concretamente 853 millones de euros para más de 1,1 millones de personas asalariadas, incluidos 500.000 andaluces y andaluzas acogidos a ERTE (el 18,9% de todo el país), y 143,4 millones para casi 217.000 autónomos que padecen cese de su actividad por la pandemia (el 19% del total nacional).

Ha resaltado los 51,7 millones del Fondo Social Extraordinario distribuidos en nuestra tierra; 4,3 millones para becas comedor que atienden a 15.000 familias con más de 29.000 niños y niñas andaluces, y 46.000 operaciones que afectan a más de 42.400 compañías de la comunidad dentro de la línea de avales ICO, por un importe avalado por encima de 3.338 millones y una financiación total de 4.280 millones.

Díaz ha reclamado al Gobierno de la Junta que mantenga el diálogo social con empresarios y sindicatos como "instrumento útil" en defensa del empleo y la actividad económica en momento especialmente dedicados como los presentes, para una salida "adecuada y justa" de la crisis en la comunidad.