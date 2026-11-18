Archivo - La senadora del PSOE y expresidente de la Junta, Susana Díaz, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, conversan en los pasillos del Parlamento andaluz antes del Pleno institucional con motivo del 28F. (Foto de archivo). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Junta y exsecretaria general del PSOE andaluz Susana Díaz ha replicado este miércoles a la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "a Andalucía se la respeta", y que esta región "no es un tópico ni un argumento para hacer campaña desde Madrid".

En un mensaje en su cuenta en la red social 'X', la expresidenta socialista andaluza se ha pronunciado así al hilo de unas declaraciones que Díaz Ayuso realizó el pasado domingo en el marco de un mitin de campaña electoral en el municipio madrileño de Móstoles.

Allí, la presidenta madrileña habló de "la Andalucía socialista que durante 40 años, gracias a esa red de gente 'garrapatera' que vivía del dinero de todos", vivió una etapa de "fracaso escolar, abandono escolar, corrupción", en la que la comunidad se situó como "la última siempre en puestos de trabajo", donde sus centros de salud estaban "cerrados todas las tardes en verano porque estaban de vacaciones".

Frente a estas palabras, Susana Díaz ha escrito, en un mensaje dirigido a la "señora Ayuso" y que ilustra con la fotografía de una bandera andaluza, que "Andalucía no es un tópico ni un argumento para hacer campaña desde Madrid".

"Aquí hay millones de hombres y mujeres que trabajan, luchan y levantan esta tierra cada día", ha defendido la que fuera presidenta de la Junta entre los años 2013 y 2019, y antes de cerrar su comentario con la afirmación de que "se puede criticar a un Gobierno, pero jamás despreciar a un pueblo". "¡A Andalucía se la respeta!", ha zanjado Susana Díaz en respuesta a la presidenta madrileña.