Susana Díaz subraya la "generosidad" de Sánchez al ofrecer el estado de alarma, "decisión oportuna y necesaria"

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha subrayado este miércoles la "generosidad" y la "altura de miras" que, a su juicio, ha demostrado el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, al ofrecer declarar un estado de alarma individualizado en cada comunidad autónoma, una medida que cree que es "oportuna, necesaria" y que supone "una reacción importante a lo que está pasando y anticipación a lo que puede venir".

A preguntas de los periodistas en los pasillos del Parlamento, Susana Díaz ha tildado de "buena noticia" que el Ejecutivo central dé capacidad de decisión a las autonomías "cuando están reclamando que necesitan medidas que vayan más allá de sus propias competencias".

"Y demuestra algo importante, que los ciudadanos nos piden sentido común, coherencia y la verdad, sobra postureo político y falta sentido común, sentido de la responsabilidad y sentido de Estado", ha manifestado la líder del PSOE-A, que recuerda que cuando España necesitaba un estado de alarma, "ese sentido de Estado, de la responsabilidad y de la generosidad faltó en muchísimos partidos y en muchos políticos, entre otros los que están aquí, en Andalucía".

De hecho, ha incidido en la "paradoja" que supuso que la líder de Cs, Inés Arrimadas, apoyara el estado de alarma en el Congreso, mientras el mismo partido en Andalucía, donde cogobierna con el PP-A, "decía que era un secuestro a las autonomías, a las competencias y que querían recuperar su capacidad de gobernar en la educación y la sanidad".

No obstante, Susana Díaz ha lamentado que si bien el Gobierno andaluz defendía eso hace cuatro meses, "en cuatro meses no han hecho nada, y ahora que han recuperado las competencias, claman para que intervenga el Gobierno de España, ¿en qué quedamos?", se ha preguntado antes de plantear si la actitud de la Junta durante el estado de alarma perseguía frenar el Covid "o más bien atacar al Gobierno de España y buscar la confrontación por la confrontación".

"A pesar de eso, ha habido un acto de generosidad y altura de miras por parte de Pedro Sánchez diciendo que como en los tribunales no hay la misma reacción porque la jurisprudencia no es única, en el caso de que una comunidad autónoma entienda que necesita otros instrumentos legales, se ofrece para que juntos, ese presidente autonómico y él como presidente del Gobierno, defiendan un estado alarma concreto para un territorio", ha explicado la secretaria general del PSOE-A.

CASADO, "NI COME NI DEJA COMER"

Sin embargo, lamenta que haya formaciones que tampoco estén contentas con esta propuesta, cuando ha reprochado al líder del PP, Pablo Casado, que sea "como el perro del Hortelano: ni come ni deja comer". Y, es más, le afea "no ayudar y cada vez que se ponen soluciones para situaciones nuevas, como ésta de los recursos judiciales y las distintas resoluciones que se están produciendo, tampoco le parece bien".

En este marco, también ha rechazado el "seguidismo" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, hace a Casado lo que responde a que "no le duele la educación, no le duele la situación de los centros de salud, no le duele lo que está pasando la gente y está en otras cosas que no preocupan a los ciudadanos, poer eso tampoco le para los pies a Casado".

