Susana Díaz: "Tenemos el mismo derecho que el resto de España a decidir sobre el futuro de nuestro partido en Andalucía"

"Es indecente lo que está pasando con la luz, las eléctricas se están poniendo las botas. Crearemos bolsas públicas de energía para bajar el precio de la luz a las familias" y a los negocios, ha criticado.

BAEZA (JAÉN), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las elecciones primarias del PSOE de Andalucía para la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha defendido este sábado en Baeza (Jaén) que los y las socialistas andaluces "tenemos el mismo derecho que el resto de compañeros de España a decidir sobre el futuro de nuestro partido en Andalucía".

"Somos los únicos que estamos en primarias dos meses antes del congreso del partido", ha recordado Díaz, que también ha asegurado que "el 13 de junio nos jugamos mucho, decidiremos libremente y sin miedo quien será el candidato, pero también qué partido queremos, si se dirige desde fuera y nos dicen que partido debemos de tener o si lo elegimos nosotros desde, por y para Andalucía".

En un acto con más de un centenar de compañeros y compañeras celebrado en Baeza, Susana Díaz ha sido presentada por la alcaldesa de la localidad, Lola Marín, y la concejala y una de las coordinadoras de su candidatura en la provincia de Jaén, Beatriz Martín.

Díaz ha calificado de "indecente" lo que está pasando con la luz, porque las eléctricas se están poniendo las botas. En este sentido, ha propuesto la creación de "bolsas públicas de energía para bajar la tarifa de la luz a las familias, a las empresas, a los autónomos y a los trabajadores.

"Como hicieron los primeros ayuntamientos socialistas con las bolsas públicas de viviendas, pues ahora con la luz almacenando energía, porque somos la comunidad autónoma con más horas de sol del país", ha defendido.

Por otra parte, la candidata socialista ha criticado la foto de Colón, lamentando que "si nos parece vergonzante e infame la foto de Colón, igual lo fue la foto de San Telmo". "Con este PP no voy ni a la esquina, no pienso pactar nada, no quiero ni agua", ha subrayado.

Susana Díaz ha asegurado que "hasta fuera de España saben que no soy la candidata de Madrid, y no hay día que pase que no hagan ostentación de ello. Pero yo quiero ser la candidata de la voz de la militancia, de los compañeros y compañeras andaluces".

Díaz ha desgranado en su acto con la militancia en Baeza algunas de las propuestas que implantará cuando vuelva a gobernar la Junta de Andalucía, entre ellas, el plan de choque sanitario, la bajada de la ratio en educación, la gratuidad de la educación cero a tres años y dar dignidad laboral a las trabajadoras de ayuda a domicilio.

Con este encuentro, Susana Díaz culmina una jornada por la provincia de Jaén en la que ha mantenido asambleas abiertas con militantes en las localidades de Torredonjimeno, Mancha Real y Villacarrillo.