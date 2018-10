Susana Díaz valora que Sánchez admita que Andalucía está infrafinanciada y promete no renunciar a los 4.000 millones

Actualizado 24/07/2018 11:13:08 CET

La presidenta trasladó a Sánchez la necesidad de más recursos para recibir inmigrantes y de que haya "responsabilidad" de todos los territorios

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha valorado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociera en el encuentro que mantuvieron el pasado lunes que Andalucía está "infrafinanciada", aunque ha remachado que no renunciará "ni un euro" de los 4.000 millones de euros que, según ha insistido, Andalucía necesita para garantizar los servicios públicos básicos a los ciudadanos.

Díaz ha dicho, en una entrevista en Canal Sur recogida por Europa Press, que es "clave" que el presidente del Gobierno reconociera esa "infrafinanciación" porque "hace tiempo era algo que nadie reconocía". De hecho, ha recordado que hasta el PP reconoció la falta de financiación para Andalucía cuando firmó el acuerdo de financiación del Parlamento andaluz donde se recogía que a la comunidad "le faltaban 4.000 millones de euros". "No vamos a renunciar ni a un euros de esos 4.000 millones que le faltan a Andalucía para tener unos servicios públicos en igualdad", ha dicho.

Preguntada por la posición de Sánchez sobre reformar la financiación autonómica, después de que este avisara que o iba a haber tiempo esta legislatura, Díaz ha apuntado que ahora "ha cambiado la cosa" porque ha habido un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde "se ha incluido la renovación del modelo" y se ha acordado que a la vuelta de verano se de una reunión "política" para "poner negro sobre blanco ese modelo de financiación". Después de esto, "habrá que ver quien está dispuesto".

Mientras ese grupo "político" se pone en marcha, Susana Díaz ha vuelvo a explicar que se ha dado "oxígeno a Andalucía" con 500 millones de euros, aunque ha insistido en que eso va "al margen" de los 4.000 millones que Andalucía necesita. Sobre esos 500 millones que recibirán las arcas andaluzas, la presidenta ha afirmado que se invertirán en sanidad, educación y en crear empleo.

ACUERDOS

Tras su reunión con Sánchez, la presidenta de la Junta enumeró una serie de acuerdos concretos a los que se habían llegado, como el impulso al Corredor Mediterráneo. "Es algo que no he dejado de reivindicar y siempre se me han dado excusas y largas", ha dicho, al tiempo que ha destacado que la terminación de este corredor se traducirá en la creación de empleo y en la potenciación de zonas como el Puerto de Algeciras, cuya conexión ferroviaria llegará con el eje Algeciras-Bobadilla, que se culminará según el copromiso del Gobierno en el año 2021.

Susana Díaz ha celebrado también que Pedro Sánchez se comprometiera a abordar el impulso económico que supone la adaptación del AVE a Granada porque, según ha explicado, la línea ya está terminada pero es necesario que se adapte para que la ciudad de la Alhambra "deje de estar aislada" y se ponga en marcha la Alta Velocidad.

Otro de los acuerdos en materia de infraestructuras de transportes fue el relativo a la ampliación del metro de Sevilla, un proyecto sobre el que el Gobierno, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta firmarán un convenio en breve.

Además, Díaz ha recordado el compromiso de Pedro Sánchez con el empleo en Andalucía porque este se comprometió a que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se elaboren para el 2019 haya un plan especial de empleo para la comunidad.

La presidenta también habló con Sánchez de agricultura y de uno de los problemas que está sobre la mesa, los aranceles impuestos por Estados Unidos (EEUU) a la aceituna de mesa española. Para aliviar esta problemática la presidenta ha defendido que se pongan en marcha ayudas europeas al sector para paliar las pérdidas que supongan la consolidación definitiva de los aranceles porque, de lo contrario, comarcas andaluzas podrían caer en una "depresión" que sería "muy dura".

También, la presidenta de la Junta arrancó el compromiso a Sánchez de que Andalucía "no perderá" cuando se dé el reparto de la nueva Política Agraria Común (PAC). Así, según Díaz, no sucederá como la última vez que "todos fueron a ponerse de acuerdo a Bruselas y cuando llegaron quienes perdieron fueron los andaluces". "Tengo el compromiso del Gobierno de que Andalucía no perderá en la próxima PAC", ha asegurado.

La presidenta ha subrayado el compromiso de Sánchez de reforzar la seguridad en el Campo de Gibraltar con siete millones de euros "de forma inmediata", de ellos 5,5 en efectivos policiales y el resto en medios. Esta inversión servirá para ganar en seguridad en una zona donde "los delincuentes le están echado un pulso al Estado" y es algo que tiene que tener "respuesta" con más medios.

PRESIÓN MIGRATORIA EN ANDALUCÍA

En el encuentro en La Moncloa también se habló de inmigración y de las numerosas llegadas de inmigrantes que cada día registran las costas andaluzas. Para Díaz, las tareas sobre inmigración tiene que ser una "responsabilidad compartida" y los inmigrantes "no tienen que quedarse todos en Andalucía" sino que se tienen que compartir con España y con Europa.

Sánchez le trasladó a Susana Díaz que el Gobierno tenía previsto convocar próximamente una conferencia sectorial para tratar con todas las comunidades para tratar el tema de la inmigración. Sobre esto, Díaz ha insistido en que hacen falta más recursos económicos para atender a las personas que llegan porque el Gobierno central no ha venido aportando el coste necesario que supone la acogida de inmigrantes.

Así, ha defendido que la responsabilidad con los inmigrantes tiene que venir de la "solidaridad" pero esta debe ser "compartida" entre los territorios y no puede darse que el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, "pueda decir que los inmigrantes entran cuando él diga y cuando no, no" porque es una tarea "de todos" sobre la que la Unión Europea "tiene que tomar decisiones".

Además de ser un tema compartido, la presidenta de la Junta ha abogado por abordara el problema en los países de origen para luchar con las bandas de tráfico de personas que "las echan al mar". "Hay que ponerle freno a las mafias entre todos asumiendo la responsabilidad", ha zanjado.