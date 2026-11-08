Un taller municipal acerca a los mayores la historia de Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado el taller 'Sin salir de Granada. Un viaje por nuestro patrimonio histórico y sus personajes'. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado el taller 'Sin salir de Granada. Un viaje por nuestro patrimonio histórico y sus personajes', una nueva iniciativa dirigida principalmente a las personas mayores que, a través de encuentros semanales, les permitirá conocer y redescubrir la historia, el patrimonio y los personajes que han contribuido a construir la identidad de la ciudad.

Durante su visita, la alcaldesa ha compartido con los participantes la importancia del proyecto de Granada como candidata a Capital Europea de la Cultura 2031 y ha animado a las personas mayores a sentirse parte activa de este objetivo colectivo.

La regidora ha explicado que "este proyecto va mucho más allá de conocer datos o recordar fechas. Queremos que cada viernes sea una oportunidad para salir, encontrarse con otras personas, conversar, recordar experiencias y disfrutar de Granada", ha dicho.

Las sesiones estarán impartidas por Tito Ortiz, Cronista Oficial de la ciudad de Granada, periodista y escritor y profundo conocedor de las costumbres, tradiciones y la historia local. Su colaboración permitirá acercar a los participantes una visión amena y cercana de la ciudad, combinando el rigor histórico con las vivencias y recuerdos de quienes han vivido Granada a lo largo de las últimas décadas.

La iniciativa propone un recorrido por diferentes épocas de la historia de la ciudad a través de personajes ilustres vinculados a ella y de los monumentos, espacios y rincones que forman parte de sus vidas.

Aborda figuras de diferentes periodos históricos, desde la Granada nazarí y la Edad Media hasta la época contemporánea, pasando por personajes como San Juan de Dios, San Juan de la Cruz, Alonso Cano, Mariana Pineda, Eugenia de Montijo, Ángel Ganivet, Manuel de Falla, Federico García Lorca, Manuel Benítez Carrasco, Tico Medina, Enrique Morente o Carlos Cano, entre otros.

Las charlas permiten además descubrir o redescubrir espacios de la ciudad estrechamente relacionados con estos protagonistas, como la Alhambra, el Real Monasterio de San Jerónimo, la Catedral, la Basílica de San Juan de Dios o la Casa de los Tiros.

Las sesiones no se limitarán a una exposición, sino que incorporarán un diálogo abierto con los asistentes, que podrán compartir sus propias vivencias, recuerdos y anécdotas relacionadas con los personajes y lugares abordados.

El proyecto se desarrollará hasta mayo de 2027 con sesiones todos los viernes, de 10,00 a 11,30 horas, en la Oficina de Atención a Personas Mayores. Las actividades estarán diseñadas para favorecer la participación y la accesibilidad, con espacios adaptados, material impreso con letra de tamaño adecuado y apoyo audiovisual.