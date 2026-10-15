Tárrago pide a las familias implicarse en el control de móviles tras las restricciones impuestas en las aulas andaluzas

La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, atiende a los medios junto al salón de protocolo del Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha instado a las familias a respaldar con "implicación y compromiso" las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía sobre las restricciones y limitaciones del uso de los dispositivos móviles en los centros escolares, prohibidos hasta segundo de la ESO y limitados en los cursos superiores.

Tárrago ha señalado que es una medida necesaria y "muy demandada" por el Ministerio Fiscal por el uso indiscriminado que realizan los menores para cometer delitos o ser víctimas de ellos, pero que debe ser respaldada en el ámbito familiar con límites en su uso y acceso a contenidos para que sea realmente eficaz.

Ana Tárrago, que ha presentado este jueves en el Parlamento de Andalucía la Memoria de la Fiscalía de Andalucía del ejercicio 2025, se ha pronunciado así tras exponer que la delincuencia en menores ha subido en todos los indicadores rompiendo así la tendencia a la baja que registró en 2024.

NARCOTRÁFICO

Por otra parte, la fiscal superior andaluza ha advertido, con "especial preocupación", que el narcotráfico ha constatado y superado toda la violencia que exponía la Fiscalía en sus memorias desde hace varios años.

Ha aumentado y cambiado el código de violencia con la introducción de la cocaína en las rutas y logística que utilizaba el narcotráfico del hachís y el asentamiento de organizaciones criminales internacionales con el uso de armas y ajustes de cuentas.

De este modo, y en la línea de lo expresado en la Memoria de la Fiscalía, Andalucía se ha configurado como un "territorio clave en el mapa europeo del narcotráfico". Ya no es sólo una puerta de entrada por mar, sino un entramado complejo donde conviven la producción interior del cannabis, la logística de abastecimiento de embarcaciones, el paso por rutas fluviales y portuarias con la cocaína además de las redes internacionales que blanquean sus ganancias.

La fiscal Superior ha afirmado que la lucha contra estas organizaciones no puede abordarse, únicamente, como una cuestión de seguridad. "Es, sin duda un problema de seguridad, pero también es un problema judicial, económico social e institucional. Por ello la respuesta debe ser, igualmente, integral".

"Desde la Fiscalía se considera --ha señalado-- que los éxitos policiales necesitan encontrar una respuesta equivalente en el ámbito de la administración de Justicia porque al narcotráfico se le combate con las sentencias judiciales y en la investigación del blanqueo de capitales y la recuperación de su patrimonio".

Ha solicitado en este contexto más fiscales especializados para combatir esta delincuencia y para que las causas de mayor complejidad no se dilaten en el tiempo y obtengan reducción de las penas, por lo que es necesario la dotación del refuerzo de un fiscal y juez exclusivos para las macrocausas.

Tárrago ha subrayado que por fin, este año, tras una "insistencia contundente" de la Fiscalía, se ha conseguido atacar su logística con la reforma del Código Penal para elevar las penas de 3 a 5 años del petaqueo para abastecer de combustible a la lanchas, también de piratería cuando se enfrentan a las embarcaciones de los Cuerpos de Seguridad y las penas de los enganches ilegales al fluido eléctrico para el cultivo de marihuana.

CRIMINALIDAD

En términos generales, ha señalado que se mantiene la estabilidad en la criminalidad con 340.701 causas previas presentadas, sólo 203 más, pero la criminalidad más grave ha experimentado una subida del 15 por ciento en los sumarios, las causas que afrontan los delitos que tienen una calificación con penas de cárcel más elevadas.

Sigue la tendencia ascendente de la cirberdelincuencia, donde las estafas ocupan un lugar predominante, los delitos contra la libertad sexual, los delitos de menores por agresiones sexuales y los delitos contra la vida y el medio ambiente.

Tárrago también ha destacado como preocupante el informe de la Guardia Civil de Tráfico que incorpora esta memoria en la especialidad de Seguridad Vial con los resultados de los controles de alcoholemia y drogas por el elevado porcentaje con resultados positivos de conductores que circulan por nuestras carreteras.

Sus primeras palabras en el Parlamento, como fiscal Superior también de Ceuta y Melilla, han sido para mostrar su solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta por la situación tan "compleja e insostenible" que vive desde hace dos meses y medio tras la entrada masiva de inmigrantes.

Una Fiscalía de Área que se ha reforzado con tres fiscales y tres funcionarios más y desarrolla un "esfuerzo para garantizar la legalidad y la protección de los derechos fundamentales".