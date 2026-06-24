La tasa de inserción laboral de egresados de la UJA crece hasta el 62,76%, por encima de la media andaluza

Presentación del Informe de Inserción Laboral de la UJA 2026. - UJA

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inserción laboral de los egresados de la Universidad de Jaén ha crecido hasta el 62,76 por ciento, por encima de la media del sistema universitario de Andalucía, mientras que la de desempleo se ha reducido al 8,1 por ciento.

Son algunos de los datos destacados del Informe de Inserción Laboral de la UJA 2026, que analiza la situación de los estudiantes titulados en el curso 2023-2024. Un "exhaustivo estudio técnico" que ha presentado este miércoles el rector, Nicolás Ruiz, acompañado por la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, María Teresa Pérez, y la directora de Secretariado de Empleabilidad, Emprendimiento Estudiantil y Programa Alumni, Rosa Vallecillo.

"Constituye una radiografía precisa, objetiva y rigurosa de la inserción laboral en nuestra institución, elaborada en estrecha colaboración con la Seguridad Social y el Observatorio Argos, cuyos datos obtenidos confirman que el esfuerzo y el talento de nuestra comunidad universitaria sigue dando frutos importantes", ha explicado.

Ruiz ha señalado que "en un entorno global y local de alta complejidad y en constante transformación, la educación superior se consolida como un pilar más crucial que nunca". Así, la obtención de un título de grado o máster universitario supone "una herramienta estratégica para acceder al mercado laboral con las mayores garantías de éxito y resiliencia profesional".

También ha resaltado cómo a escala local se encuentra plenamente contrastado que la Universidad de Jaén se consolida como "el principal baluarte de la provincia para proteger y salvaguardar a nuestra población joven frente al desempleo".

"Con la presentación de estos resultados, realizamos un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad a la que nos debemos. Asimismo, este acto representa un motivo de legítima satisfacción institucional, al constatar que la UJA avanza en la dirección correcta para formar profesionales cualificados y ciudadanos íntegros, capaces de contribuir a la construcción de una sociedad más competitiva, justa y comprometida", ha afirmado el rector.

CIFRAS

Con respecto a las cifras más destacadas del informe, recoge que durante el curso 2023-2024 se titularon en la Universidad de Jaén 3.014 personas. Al siguiente año del egreso, en septiembre de 2025, el 80,6 por ciento estaba ya entre la población activa.

Es decir, ocho de cada diez titulados estaban trabajando o demandando un empleo. Uno de los indicadores positivos en los que la UJA mejora con respecto al año anterior, cuando la tasa de actividad era del 74 por ciento.

Respecto a la tasa de paro, el desempleo de los egresados en el curso 2023-2024, al año después de graduarse, "cae a mínimos" y se sitúa en el 8,1 por ciento (frente al 10,6 por ciento del informe anterior y el 19 por ciento registrado en el curso 2018-2019).

En este ámbito, Ruiz ha recordado, además, que, "mientras que el paro juvenil en Andalucía se sitúa en el 14 por ciento, en la provincia de Jaén esta cifra se dispara hasta rozar el 29 por ciento durante el mismo periodo (tercer trimestre de 2025)".

En lo que concierne a la tasa de inserción laboral de los titulados UJA en el curso 2023-2024, al año de haber finalizado sus estudios universitarios, es del 62,76 por ciento, un 3,5 por ciento superior a la del año anterior. De este modo, seis de cada diez egresados están incorporados plenamente en el mercado laboral.

Además, esa tasa de inserción laboral se sitúa por encima de la media del Sistema Universitario Público Andaluz. "Para nosotros, estos datos son relevantes, porque, en un escenario de recursos cada vez más limitados, ponen de manifiesto que nuestros titulados tienen más y mejores opciones de acceder al mercado laboral", ha subrayado el rector.

MAYOR INSERCIÓN CON MÁS NIVEL DE ESTUDIOS

Por otra parte, la tasa de inserción laboral se incrementa conforme aumenta el nivel de estudios: se sitúa en el 58,5 por ciento en los de grado (el año anterior fue del 56,4 por ciento y la media andaluza es del 57 por ciento), y en máster oficial asciende al 69 por ciento (el año anterior fue del 62 por ciento y la media andaluza es del 64,2 por ciento).

El informe también analiza otros aspectos relevantes, como el aumento de la calidad de la contratación de los egresados y egresadas de la UJA, ya que los contratos se adecuan más a la cualificación profesional, o el ligero incremento de los contratos a jornada completa y también de los contratos indefinidos.

En este punto, Ruiz ha aludido al mercado laboral de la provincia de Jaén. "Sigue siendo un terreno complejo, un motor al que le cuesta rodar con la suavidad que nos gustaría y eso afecta al primer empleo de nuestros jóvenes", ha dicho.

A su juicio, hay que "mejorar todavía más los datos de la contratación a tiempo completo y de la contratación indefinida" y también observa margen de mejora en lo relacionado con el desafío de emprender.

SOBRECUALIFICACIÓN

Se ha detenido, además, en algunas carreras, sobre todo en Humanidades y Ciencias Experimentales, donde sigue existiendo "sobrecualificación" en los primeros meses. "Tenemos un Ferrari formativo y no podemos usarlo como si fuera un coche utilitario. Necesitamos que las empresas de Jaén se atrevan a exprimir al cien por cien la alta cualificación que sale de aquí", ha declarado.

Por último, el rector ha asegurado que "apostar por las aulas de la UJA es ir sobre seguro", al tiempo que ha afirmado que en todas las etapas de su trayectoria institucional "ha quedado plenamente demostrado que es una institución que cumple sus compromisos fundacionales y estatutarios".

"Nuestra labor se orienta a la formación de profesionales altamente cualificados, proactivos y con visión de futuro, capaces no solo de integrarse con celeridad en el mercado de trabajo, sino de convertirse en el motor de transformación, innovación y renovación que demanda el tejido económico de nuestra provincia", ha concluido.