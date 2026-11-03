El Teatro Darymelia de Jaén acogerá la representación de 'Arte' el 7 de noviembre

Presentación de la obra 'Arte'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Darymelia de Jaén acogerá el 7 de noviembre la representación de 'Arte', una versión libre de Juan del Arco de la obra de la dramaturga francesa Yasmina Reza.

La concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, ha presentado este martes esta cita enmarcada en ciclo Arte en Jaén del 27º Festival de Otoño, junto con los actores Juan Carlos Alcázar, Marcos Hita y Antonio Castro.

La edil ha explicado que este proyecto "nace de la pasión por el teatro y de las ganas de llevar a escena una historia que sigue plenamente vigente".

"Detrás de este proyecto hay una historia que merece ser contada, la de Juan Carlos Alcázar, un apasionado del teatro y, especialmente de esta obra, que decidió ponerse en contacto con el director y dramaturgo Juan del Arco para compartir esta aventura con él y una idea que fue tomando forma hasta sumar a Antonio Castro y Marcos Hita a un proyecto que hoy se convierte en realidad", ha comentado.

'Arte' es una versión libre de Juan del Arco de la obra de la dramaturga francesa Yasmina Reza que, más de 30 años después de su estreno, sigue invitando a reflexionar sobre algo tan universal y cercano como la amistad, sus contradicciones y los límites que a veces se ponen en las relaciones.

Espejo ha destacado la "gran expectación"que ha generado esta representación, como prueban "las entradas ya agotadas a falta de una decena libres en el anfiteatro". Además, ha señalado que "la responsabilidad y satisfacción" que tienen las instituciones "de acompañar estas iniciativas que enriquecen la vida cultural de Jaén con talento además jiennense".

Por su parte, Alcázar ha dado las gracias a su director Juan del Arco "por esta versión libre que no pierde actualidad". Asimismo, ha agradecido a todos los colaboradores, a Raudal Media y a todo el equipo técnico que ha hecho posible esta representación".

"Jamás en la vida pensé que pueda estrenar una obra con un teatro lleno en un Festival de Otoño y con el director Juan del Arco", ha dicho, por su parte, quien ha agradecido también al Patronato de Cultura la cesión del Teatro Darymelia y su apoyo a los artistas locales. Una idea en la que también ha hecho hincapié Hita.