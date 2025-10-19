El Teatro Góngora de Córdoba acoge el día 30 la obra 'Primera cita' a beneficio de la Fundación Bangassou

Cartel de la obra 'Primera Cita' del día 30 de octubre en el Teatro Góngora de Córdoba, a beneficio de los proyectos sociales de la Fundación Bangassou. - FUNDACIÓN BANGASSOU

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Góngora de Córdoba acogerá el día 30 de octubre la puesta en escena de 'Primera Cita', a las 20,00 horas, y todo lo recaudado irá destinado a los proyectos sociales de la Fundación Bangassou. Las entradas cuestan entre 15 y 20 euros.

Según recoge la información del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE), esta representación teatral solidaria, de la productora Nearco producciones, tiene por finalidad recaudar fondos para la Fundación Bangassou de cara a los proyectos que desarrolla en la República Centroafricana, en la Diócesis de Bangassou.

Al respecto, desde la Fundación informan de que si no puedes acompañar y quieres colaborar, existe número de cuenta para la Fila 0 (ES1602374456409159341463) y el Bizum de la entidad, con el código 01655.

En cuanto a la sinópsis, explican que Maribel, harta de que los hombres se aprovechen de ella nada más conocerla, prepara, junto a su íntima amiga Cintia un plan: tener una cita con un apuesto desconocido para "usar y tirar". Pero cuando aparece Lorenzo, un tipo romántico que sólo busca el amor verdadero, todos sus planes saltan por los aires.

Entre los intérpretes están Elena Lombao, Pedro Llamas y Cristina Acosta. Es una versión de Pedro Llamas. La música y la dirección corre a cargo de Tuti Fernández, y la traducción, por Ylva Mamcrona.