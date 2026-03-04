Los teatros municipales de Córdoba cierran 2025 consolidando su crecimiento con diversa programación cultural

El Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) presenta balance del año 2025 con Isabel Albás y Luis Flores. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) ha finalizado el año 2025 con la estabilización de la recaudación económica y el fortalecimiento de su programación gracias a los casi 205.000 espectadores en los teatros, según ha confirmado este miércoles la presidenta del IMAE, Isabel Albás, quien ha remarcado "la tendencia positiva en los últimos años y el sólido modelo de gestión actual".

En una rueda de prensa, Albás ha desgranado los datos recopilados durante el ejercicio 2025, que "reflejan una tendencia positiva en la que se ha alcanzado la estabilidad del sistema, recopilando datos similares a 2024, cuando se alcanzó el máximo histórico". En 2025, la recaudación económica asciende a 3.989.295 euros, gracias a un total de 204.978 espectadores.

Entre enero y diciembre de 2025, los tres espacios escénicos municipales han acogido 198 espectáculos, representados en un total de 259 días y 296 funciones. "Con esta gran y variada oferta estamos buscando que todos los cordobeses, independientemente de sus gustos, encuentren en los teatros de Córdoba una propuesta de ocio cultural a su medida", ha señalado la presidenta.

Este análisis económico, la ejecución presupuestaria, la evolución histórica y la capacidad de autofinanciación del Instituto exponen "un modelo de gestión fortalecido y flexible ante los ritmos de la industria". Del total recaudado, 2.982.251,14 euros corresponden a cesiones de uso y 1.007.243,90 euros, a programación propia; "un modelo mixto que reduce la exposición al riesgo, garantiza estabilidad financiera, sostiene una programación cultural compleja y mantiene una identidad artística propia".

LA COMPLEMENTARIEDAD Y ADECUACIÓN A LOS RITMOS

La complementariedad de los teatros y la adecuación a los ritmos propios de la agenda cultural, social y política de la ciudad son las grandes fortalezas del modelo del IMAE. La diferenciación por espacios refleja el perfil y la estrategia de los mismos.

El Gran Teatro actúa como "centro tractor del sistema", con 117 funciones de 78 espectáculos. La combinación de géneros, destacando la lírica con la Orquesta de Córdoba y los musicales, permite una ocupación media de 79,19% y una fuerte fidelización del público, que se traduce en 80.943 espectadores. De esta forma, equilibra ambición artística y rendimiento económico con 1.755.601,17 euros de recaudación.

El Teatro Axerquía concentra el mayor volumen económico anual, alcanzando 1.972.295,40 euros de recaudación. Su configuración de gran aforo ha acogido a 68.650 espectadores durante 2025 y 29 espectáculos en los que han predominado los conciertos de gran formato. Su ocupación de 64,89%. En 2024 este mismo teatro acogió 25 espectáculos, 56.614 espectadores y una ocupación de 60,63%.

Por su parte, el Teatro Góngora, que compagina las propuestas más contemporáneas o de creación emergente con la programación destinada a la comunidad educativa o el público familiar, ha acogido 53.502 espectadores en 78 espectáculos, 136 funciones y una ocupación media de 70,84%.

Respecto a los géneros artísticos la lírica, con la Orquesta de Córdoba, mantiene un público estable y fiel, mientras que las propuestas contemporáneas y eventos de gran formato y musicales han potenciado la llegada de nuevos públicos a los teatros de la ciudad.

INTENSA ACTIVIDAD

El balance concluye que la estabilización de la recaudación económica en el ejercicio de 2025 proviene de "la alta asistencia a los tres espacios escénicos, gracias a la intensa actividad en los teatros, la diversa programación, adaptada a los intereses y ritmos de los cordobeses".

En 2025 se ha duplicado la recaudación respecto a 2019, "confirmando una recuperación clara en este sentido y superando ampliamente las consecuencias de las restricciones establecidas por la pandemia del Covid-19".