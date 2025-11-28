La temporada invernal de Sierra Nevada comienza este sábado con siete kilómetros de pistas en Borreguiles

1031732.1.260.149.20251128165858 Archivo - Sierra Nevada en imagen de archivo - CETURSA-SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación invernal de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, abre este sábado la temporada 25/26 con siete kilómetros esquiables en nueve pistas de la zona de Borreguiles, en lo que supone la mejor oferta de esquí en una jornada inaugural de las últimas cuatro campañas.

Para el día de apertura, con 355 metros de desnivel esquiable, Sierra Nevada pondrá en marcha nueve medios mecánicos: dos telecabinas, cinco telesillas y dos alfombras de iniciación, según ha detallado este jueves en una nota de prensa Cetursa, la empresa pública encargada de la gestión de la estación de esquí andaluza.

Los espesores oscilan entre los 20 y 40 centímetros de nieve dura. El servicio de Pistas de Sierra Nevada ha aconsejado no esquiar fuera de las pistas abiertas y balizadas debido al riesgo extremo por hielo.

La estación ofrecerá este fin de semana actividades en nieve para no esquiadores tanto en Pradollano (parque Mirlo Blanco, trineo Mirlo y pista de patinaje sobre hielo) como en Borreguiles (toboganes). Asimismo, los restaurantes Central Grill y D'Puro Burger abrirán al público en Borreguiles.

Por lo demás, el sistema de nieve producida se mantiene operativo mientras las condiciones de temperatura y humedad lo permitan a fin de "mejorar los espesores en pista y plantear nuevas aperturas".

La ocupación hotelera para este fin de semana en principio se prevé que sea baja, si bien la apertura podrá servir ya como primera toma de contacto a los aficionados al esquí y como antesala de la que puede ser, en el primer fin de semana de diciembre, la primera gran cita de la temporada, el puente de la Inmaculada, festividad que este año cae en lunes.