Tensiones militares, justicia y política centran las Jornadas de Otoño de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

La Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidad cultural de Covap, celebrará del 12 al 14 de noviembre, en el Salón de Actos del Recinto Ferial de Pozoblanco (Córdoba), sus tradicionales Jornadas de Otoño, un espacio de reflexión sobre cuestiones de gran relevancia en la actualidad, que en esta ocasión se centrará tensiones militares, justicia y política.

Según ha indicado la fundación en una nota, la inauguración tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre a las 17,30 horas con la intervención del presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno; el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y el presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Santiago Muñoz Machado.

A continuación, se abordará el tema 'Tensiones y equilibrios militares en la actualidad', que incluirá dos ponencias. En la primera, Miguel Ballenilla y García de Gamarra, teniente general del Ejército de Tierra y director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), analizará el contexto geopolítico global. En la segunda, Amador Enseñat y Berea, general de Ejército y jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, tratará 'La Seguridad y Defensa de la Unión Europea ante el Nuevo Contexto Geopolítico'.

El jueves 13 de noviembre, las jornadas se centrarán en la preparación del trigésimo aniversario de la fundación, con la participación de Ricardo Delgado Vizcaíno y Raquel Santos, directora de la Fundación. Posteriormente, se iniciarán las sesiones sobre 'La Justicia y la Política', con la conferencia 'Poder, Derecho, Justicia y Arte' del expresidente del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano Sánchez.

El viernes 14 de noviembre, dentro del mismo bloque temático, la actividad girará en torno a los procedimientos judiciales y su posible vínculo con la política. Entre las intervenciones destacan la de José Antonio Montero Fernández, magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, que disertará sobre la selección de jueces y nombramiento de magistrados; Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado del Tribunal Constitucional, que abordará la garantía de derechos y control de leyes inconstitucionales, y Carlos Lesmes Serrano, magistrado del Tribunal Supremo y expresidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, quien reflexionará sobre si es efectivo y real el control de las decisiones del Gobierno por el Tribunal Supremo.

La jornada concluirá con un coloquio y cierre a cargo de Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de la fundación. Todas las sesiones se desarrollarán en el Salón de Actos del Recinto Ferial de Pozoblanco, abiertas al público hasta completar aforo.