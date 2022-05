Teresa Rodríguez desea que la coalición 'Por Andalucía^' consiga aclarar "a nivel jurídico" su acuerdo político

CÓRDOBA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho este lunes desear "toda la suerte del mundo" a la coalición Por Andalucía para que resuelvan "lo antes posible" el "problema" de su registro para el 19J "y puedan concurrir a las elecciones como hayan decidido políticamente", de modo que espera que, "si hay un acuerdo político, consigan aclararlo a nivel jurídico".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante una visita a los Patios de Córdoba, Teresa Rodríguez ha aclarado que, en cualquier caso, esa cuestión "nada tiene que ver" con Adelante Andalucía, que ya decidió discurrir por su "propia senda", después de que, en su momento, tuviera "problemas" con Podemos e IU, pues fueron "expulsados del Grupo Parlamentario con los informes contrarios de los servicios jurídicos de la Cámara" autonómica y lo recurrieron "al Constitucional", pero "eso es agua pasada de hace año y medio".

Ahora, según ha asegurado, en Adelante Andalucía están centrados en "la construcción de una fuerza andalucista, que tenga relaciones de fraternidad con el resto de las fuerzas de izquierdas, y eso también lo queremos mantener en campaña electoral", razón por la que reitera "la invitación a no agredirnos entre las izquierdas, a cuidarnos, porque, efectivamente, tenemos que darle oportunidades de voto al electorado de izquierdas, para que se sienta animado a levantarse y dirigirse al colegio electoral" el 19 de junio, "y deposite su voto por cualquiera de las fuerzas de izquierdas que nos presentamos a las elecciones".

En ese contexto, Adelante Andalucía ofrece "ese espacio propio del andalucismo de izquierdas, lo cual no significa que no nos solidaricemos con la situación que están viviendo en estos momentos Unidas Podemos y las fuerzas que la conforman, y que deseemos que lo arreglen lo antes posible".

FRAGMENTACIÓN DE LA IZQUIERDA

En cuanto a cómo puede beneficiar a la derecha la fragmentación de la izquierda, Teresa Rodríguez, que ha estado acompañada por la cabeza de lista por Córdoba de Adelante Andalucía, Marta Sánchez, ha dicho que ello, "matemáticamente, no tiene que redundar en una mejora de la representación de la derecha, porque el problema que tuvimos en 2018 fue el abstencionismo", pues "nosotros fuimos juntos en las elecciones de 2018 y no conseguimos parar a las derechas", ya que "muchos votantes de izquierdas se quedaron en casa, entre ellos muchos votantes del PSOE".

Ahora se trata, según ha argumentado, de "algo más cualitativo, que no es tanto cuantitativo, pues no es la suma de habas contadas", si no que se trata de "aportar una oferta más amplia" desde la que, "sin que nos agregamos entre nosotros y respetándonos durante la campaña, podamos ofrecer distintas alternativas al Gobierno de Juanma Moreno y al Gobierno de las derechas", de forma que, por ejemplo, "todos los que quieran defender sanidad pública tienen distintas opciones de voto las próxima elecciones".

En ese escenario, Adelante Andalucía pretende "tener voz propia como andaluces, y es legítimo que la tengamos, como ya la tienen vascos, catalanes, gallegos, navarros, valencianos, madrileños, turolenses o canarios", entre otros, es decir, "casi todo mundo menos nosotros, que somos la comunidad que quizás necesita más que nadie esa voz propia".

ENCUESTAS

En cuanto a los bajos resultados que auguran las encuestas para Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, quien ha dicho estar orgullosa de que su formación presente a siete mujeres y a un hombre como cabezas de lista por las ocho provincias andaluzas, ha opinado que "la campaña electoral es una oportunidad" para que se les conozca y apoye.

Ello es importante, pues, según ha señalado, ahora "hay mucha confusión sobre quién se presentada por dónde", pues "hemos visto encuestas donde hay un siete por ciento de personas que quieren votarme a mí, pero luego no se corresponde con el porcentaje de personas que quieren votar a Adelante Andalucía, y hay también un porcentaje importante de personas que no saben por qué candidatura se presenta quién, y es lógico que haya ese lío".

Por ello, la campaña, según ha insistido, "sirve para clarificar eso" y a Adelante Andalucía le "da una oportunidad de oro para explicar por qué es tan importante que haya un partido de obediencia andaluza, un partido andaluz que defienda" los intereses de dicha comunidad autónoma "en todas las instituciones".