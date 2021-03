Teresa Rodríguez urge la "destitución" de Arenas como senador autonómico tras "demostrar que no tiene vergüenza"

La parlamentaria andaluza no adscrita Teresa Rodríguez, en una foto de archivo.

La parlamentaria andaluza no adscrita Teresa Rodríguez, en una foto de archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de Anticapitalistas Andalucía y diputada autonómica no adscrita, Teresa Rodríguez, ha urgido este miércoles la "destitución" del expresidente del PP-A y ex secretario general del PP Javier Arenas como senador por designación autonómica del Parlamento andaluz, tras haber "demostrado a los españoles que no tiene vergüenza".

Así lo ha sostenido la también ex coordinadora de Podemos Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz un día después de la declaración de Javier Arenas como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los conocidos como 'papeles de Bárcenas'.

Teresa Rodríguez ha argumentado tras dicha declaración, en la que quien fuera secretario general del PP en 1999 negó haber recibido sobresueldos en metálico de la mano del que fuera tesorero del partido Álvaro Lapuerta o del entonces gerente Luis Bárcenas, que "si antes sospechábamos" de que Javier Arenas "podía haber hecho algo mal, ahora a las claras nos ha demostrado a los españoles que no tiene vergüenza".

"Y por eso no debe ser senador representando a este Parlamento por designación autonómica", según ha continuado la diputada no adscrita antes de agregar que "más razón" hay para que el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que es quien lo puso allí, lo destituya (a Arenas) de forma inmediata y plantee una alternativa desde Andalucía". Según ha insistido Teresa Rodríguez, "cada día que pasa Arenas en el Senado es un día de vergüenza para esta tierra".

De igual modo, la representante de Anticapitalistas ha aprovechado para volver a criticar la "negativa de todos los grupos" de la Cámara andaluza a las enmiendas planteadas por los diputados no adscritos expulsados del grupo de Adelante a la reforma del Reglamento del Parlamento actualmente en tramitación.

Eran enmiendas que planteaban "medidas de eliminación de privilegios para los parlamentarios" andaluces, según ha insistido Teresa Rodríguez, quien en esa línea ha lamentado que "el Reglamento se va a reformar para hacer una operación de borrado de once diputados de esta Cámara --en alusión a los expulsados de Adelante o afines a éstos--, pero no para que se adapte a normas éticas básicas, como justificar las dietas y no cobrar ni un euro más de lo que se gasta; tener un desempleo similar al de cualquier parado en Andalucía o tener que rendir cuentas cuando uno es senador por designación autonómica".

Teresa Rodríguez ha considerado que con el rechazo, por parte de la Mesa de la Comisión de Reglamento, a estas enmiendas, todos los grupos han incurrido en "un ejercicio de casta" y de "corrupción, porque los privilegios son también una forma de corrupción", según ha sentenciado.