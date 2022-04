Teresa Rodríguez urge a los diputados andaluces a "actuar" para que Andalucía se beneficie del Perte de microchips

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha urgido este martes a los 61 diputados andaluces con escaño en el Congreso que "actúen de forma inmediata para traer inversión a su tierra" a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) sobre microchips y semiconductores dotado con 11.000 millones de euros de inversión pública cuya aprobación anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Queremos reclamar que por una vez este tipo de inversiones empiecen a mirar al sur", ha expresado Teresa Rodríguez en un comunicado en el que ha añadido que "no puede ser que la recuperación no se produzca en término justo socialmente ni tampoco territorialmente".

Rodríguez ha explicado que en en este momento no hay fábricas de microchips en España, por lo que "la inversión sería cero, no hay ningún territorio que parta con ventaja" de cara a dicho Perte, y ha puesto además de ejemplo a Málaga, que tiene empresas que diseñan microchips.

Al respecto, la portavoz de Adelante Andalucía le ha pedido a los diputados de todos los partidos, "incluidos los mayoritarios que proceden de Andalucía", que "empiecen a mirar por nuestra tierra para hacer inversiones productivas en el sector industrial de alta tecnología, fundamental para el futuro de nuestra tierra en una comunidad autónoma que no ha dejado de perder tejido industrial y que empieza a tener unos datos cronificados de desempleo vinculados a una economía de bajo valor añadido que solo apuesta por el turismo y la hostelería".

En ese sentido, Teresa Rodríguez ha aprovechado para criticar los datos de desempleo en Andalucía, y ha puesto de relieve que el desempleo desciende en el conjunto de España mientras en Andalucía aumenta, y "no es la primera vez que ocurre", como han reflejado los datos correspondientes al pasado mes de marzo, que se conocieron este lunes.

La también parlamentaria andaluza ha reprochado la "incomparecencia" del Gobierno "de las derechas" de la Junta en políticas económicas, ya que "no están apostando por inversión productiva a los territorios ni a las clases más desfavorecidas mientras le regalan el dinero a grandes empresas que no sufrieron la crisis y en muchos casos viene de fuera", según ha señalado.

Asimismo, ha remarcado que, aunque el Gobierno de Juanma Moreno "presume de buena gestión, desde que gobierna ha aumentado casi un 2% la brecha de desempleo de Andalucía con el conjunto del Estado, en un contexto en el que no dejamos de perder población activa y nuestros jóvenes tienen que emigrar".

Por tanto, Teresa Rodríguez ha exigido al Gobierno andaluz que "se ponga las pilas y no se limite a regalar dinero sin condicionante de empleo y estabilidad en el empleo que se genera, haciendo convocatorias de ayudas que van a todos por igual y que no discriminan entre quienes han perdido con la crisis y quienes no han dejado de ganar".

Por otra parte, ha criticado al Gobierno central que "presuma de datos de generación de empleo estable cuando nos encontramos en un momento en el que la mitad de los contratos que se han producido son parciales, es decir, se ha reducido la temporalidad gracias a la reforma laboral, pero han aumentado los contratos a tiempo parcial, que no dejan de ser contratos precarios". "No podemos hablar del fin de la precariedad porque en muchos casos se convertirán en desempleo después de la temporada alta", ha advertido Teresa Rodríguez al respecto, al tiempo que ha avisado de que "la inflación es una losa insoportable sobre la economía y las familias trabajadoras".