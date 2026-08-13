Los titulares de la 'Tarjeta Andalucía 65' disfrutaron de más de 185.000 comidas a precio reducido en el primer semestre

Imagen de archivo de una persona mayor comiendo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de comedor bonificado en los Centros de Participación Activa (CPA) de la Junta de Andalucía mantiene "un elevado nivel de utilización entre las personas mayores andaluzas". Durante el primer semestre de 2026 se han servido 185.400 comidas bonificadas, una prestación que ha beneficiado a 4.403 personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta 65 en su modalidad Oro, con una inversión ejecutada de 520.882 euros.

Según ha señalado la Junta en una nota de prensa, del total de personas usuarias del servicio, 4.038 son mujeres, lo que representa el 91,71%, mientras que 365 son hombres, equivalentes al 8,29%. Estos datos "reflejan la importancia que tiene este recurso para favorecer una alimentación saludable, promover el envejecimiento activo y facilitar espacios de convivencia entre las personas mayores".

Así, el servicio de comedor constituye una de las prestaciones más consolidadas de los Centros de Participación Activa, ofreciendo diariamente menús equilibrados compuestos por primer plato, segundo plato, postre y bebida. Además de garantizar una alimentación adecuada, estos espacios contribuyen a combatir la soledad no deseada y favorecen la participación social de las personas mayores.

Las personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta 65 en modalidad Oro disfrutan de una bonificación del 50% sobre el precio del menú, lo que facilita el acceso a este servicio en condiciones económicas especialmente favorables. Esta medida forma parte de las actuaciones impulsadas por la Junta de Andalucía para promover el bienestar, la autonomía personal y la permanencia activa de las personas mayores en su entorno.

El precio máximo del menú en los Centros de Participación Activa se actualiza anualmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), garantizando el equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y el mantenimiento de unas condiciones económicas accesibles para las personas usuarias.

Los Centros de Participación Activa constituyen una red de espacios de encuentro destinados a fomentar la participación social, el aprendizaje permanente y los hábitos de vida saludables entre las personas mayores.

Junto al servicio de comedor, ofrecen un amplio programa de actividades culturales, formativas, deportivas y de ocio, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y a prevenir situaciones de aislamiento social.

Esta evolución durante el primer semestre de 2026 "pone de manifiesto la consolidación del programa como uno de los recursos de mayor impacto social dirigidos a las personas mayores en Andalucía, tanto por el elevado número de comidas servidas como por el importante volumen de personas beneficiarias que utilizan el servicio de forma habitual".