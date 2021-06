Un total de 140 asociaciones de personas con discapacidad de Andalucía reciben ayuda de Fundación ONCE en 2020

Un total de 140 asociaciones de personas con discapacidad de Andalucía recibieron ayuda de Fundación ONCE en 2020

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 140 asociaciones de personas con discapacidad de Andalucía recibieron ayuda de Fundación ONCE para poner en marchas sus proyectos durante el pasado ejercicio de 2020, de acuerdo con la Memoria de Actuaciones Sociales aprobada por el Patronato de la entidad. En total, se ha dado apoyo a 905 entidades en toda España.

Durante este miércoles ha tenido lugar la reunión del máximo órgano de gobierno de Fundación ONCE, presidida por Miguel Carballeda, presidente de Fundación ONCE y del Grupo Social ONCE, y en la que ha tomado posesión como nuevo patrono Jesús Martín, director general de Derechos Sociales de las Personas con Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad.

En el encuentro, se ha puesto de manifiesto que en un año que ha estado marcado por la lucha contra la pandemia provocada por la Covid 19, se aprobaron un total de 2.010 proyectos, según ha informado en un comunicado Fundación ONCE.

De ellos, el 26% fueron a favor de personas físicas, el 64% para entidades de la discapacidad y el 10% se destinaron a programas de iniciativa propia a favor del colectivo de personas con discapacidad, tales como programas operativos, accesibilidad universal o universidades, entre otros.

Además, "ante la gran escasez de material sociosanitario que hubo durante el primer estado de alarma", se atendieron las necesidades básicas sanitarias de más de 180 organizaciones de personas con discapacidad y la entidad ayudó individualmente a más de 2.000 personas mediante la entrega masiva de alimentos, el reparto de medicamentos a domicilio para personas enfermas o con dificultades de movilidad o la entrega de material sociosanitario a centros residenciales y asistenciales.

Todo ello fue posible gracias a que en 2020 se dieron de alta 731 voluntarios nuevos, lo que al cierre de año supone un total de 1.072 personas inscritas en la Unidad de Voluntariado de Fundación ONCE.

INSERTA EMPLEO

Respecto al empleo, la bolsa de trabajo que gestiona Inserta Empleo cerró el año con 292.797 personas con discapacidad inscritas. En este periodo sus profesionales atendieron a un total de 34.293 personas con discapacidad mediante entrevista de orientación, tutorización, evaluación o desarrollo competencial.

Como intermediarios del mercado laboral, en 2020 se recibieron 8.198 ofertas de empleo, con 22.926 puestos de trabajo, a las que se presentaron 39.540 candidatos.

Se crearon 7.918 empleos para personas con discapacidad, a los que se sumaron 2.507 intermediaciones laborales para el Grupo Social ONCE. En el total de empleo creado, Fundación ONCE dio además apoyo a 30 emprendedores para desarrollar su proyecto. Igualmente, se impulsó la creación de 270 plazas ocupacionales.

También se entregaron 804 becas para que otras tantas personas con discapacidad pudieran mejorar su formación. Entre ellas, 296 jóvenes universitarios con discapacidad pudieron hacer prácticas laborales gracias al programa desarrollado con CRUE Universidades Españolas; se otorgaron 97 becas dentro de la iniciativa Oportunidad al Talento y 45 más en el marco del programa Por Talento Digital.

Por último, en lo referente a accesibilidad, el año pasado se aprobaron 1.057 proyectos para potenciar la autonomía personal y se firmaron 96 convenios con diferentes entidades e instituciones públicas y privadas. Además, se hicieron 36 estudios y se elaboraron 142 informes.