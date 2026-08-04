Un total de 36 familias se benefician del programa de respiro familiar de Autismo Jaén

Programa de Autismo Jaén - AUTISMO JAÉN

JAÉN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 36 familias se han beneficiado de una nueva edición del programa 'Tú descansas, yo me divierto'. Esta iniciativa, desarrollada por la asociación Autismo Jaén, con el respaldo de la Fundación Caja Rural de Jaén, se ha consolidado como un espacio para facilitar el derecho al descanso familiar y la plena inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El proyecto ha cumplido con sus objetivos de ofrecer un servicio de respiro familiar, facilitando al mismo tiempo espacios de ocio adaptados que han promovido la autonomía personal y la participación de 37 usuarios directos en un entorno seguro y estructurado.

El gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, ha puesto de relieve el valor de estas iniciativas que "abordan la realidad del autismo desde una perspectiva integral, haciendo que el bienestar de los cuidadores y la autonomía de los propios usuarios sean prioritarios".

Asimismo, ha manifestado que el programa "demuestra que con una planificación rigurosa y un firme compromiso social es posible ofrecer soluciones eficaces a las familias".

Por su parte, la presidenta de Autismo Jaén, Manuela Gálvez, ha destacado que el éxito del programa radica en la "alta especialización técnica y en la personalización de los apoyos".

Según ha señalado, esto "garantiza un respiro indispensable para la conciliación familiar, al mismo tiempo que se brinda un contexto idóneo para que las personas con TEA puedan potenciar sus habilidades sociales y su independencia en espacios de ocio normalizados y seguros".

El proyecto se ha desarrollado a través de sesiones periódicas de LudoTEA en las sedes de Jaén, Linares y Baeza, además de excursiones y estancias de fin de semana adaptadas a diferentes tramos de edad.

Para su ejecución, se ha aplicado una metodología basada en el sistema TEACCH, el uso de apoyos visuales individualizados y sistemas alternativos de comunicación. Esta fórmula ha permitido una flexibilidad organizativa capaz de dar respuesta puntual a las necesidades de cada familia.

Asimismo, el programa ha contado con la colaboración de ocho personas voluntarias, principalmente estudiantes universitarios y de ciclos formativos de disciplinas como la psicología o la educación social, cuyo acompañamiento ha enriquecido el desarrollo de las actividades.

El impacto cualitativo de la iniciativa se ha traducido en un desahogo real para los cuidadores y las familias, quienes han podido disfrutar de una conciliación personal y laboral mientras sus familiares participaban en experiencias enriquecedoras guiadas por profesionales especializados y voluntarios formados.

Este proyecto se enmarca dentro de la convocatoria 'Rural Solidaria 2026' de la Fundación Caja Rural de Jaén, una línea de ayuda destinada a impulsar proyectos de entidades que trabajan en los ámbitos de la discapacidad, enfermedades crónicas y adicciones.

Esta convocatoria está dirigida a beneficiar a los miembros de estas asociaciones a través de la intervención de profesionales. Al mismo tiempo, apoya a los propios profesionales del sector, ya que la mayoría de las entidades participantes destinan el importe de las ayudas a sufragar de forma total o parcial las nóminas o los seguros sociales del personal que interviene en los proyectos.