Un total de 48 cortometrajes conformará la Sección Oficial del XXX Certamen Audiovisual de Cabra (Córdoba)

CABRA (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

Un total de 48 cortometrajes formará parte de la Sección Oficial de la trigésima edición del Certamen Audiovisual de Cabra (Córdoba), organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento egabrense, en colaboración con instituciones como la Diputación y la RTVA, y que tendrá lugar entre los días 13 y 21 de septiembre.

Según destacan desde el Ayuntamiento, han sido 512 las películas presentadas a concurso desde toda la geografía española, de las cuales el jurado oficial ha seleccionado 48 cortometrajes que pugnarán por hacerse con los principales premios de este festival que, además del prestigio cosechado a lo largo de su dilatada trayectoria, también ofrece pase directo a la preselección tanto de los 'Premios Goya' de la Academia de la Artes y las Ciencias Cinematográficas, como de los 'Carmen' de la Academia de Cine de Andalucía.

De los cortos seleccionados, 43 de ellos son realizados por profesionales y cinco en modalidad 'amateur', incluyendo además ocho cortometrajes de producción andaluza que optarán al premio que concede la Radiotelevisión de Andalucía (RTVA).

A su vez, tres son procedentes de Córdoba y, entre ellos, uno cuenta con dirección lucentina y otro ha sido producido y rodado en Cabra. Completan la Sección Oficial cuatro cortos de animación, uno con duración inferior a cino minutos y 18 dirigidos por mujeres, que optarán a los máximos galardones de cada una de estas categorías.

La organización se encuentra ultimando los detalles de esta edición tan especial en que se conmemoran tres décadas de cine en Cabra, teniendo como principales sedes tanto el Cinestudio Municipal 'Antonio Espinar Arcos', donde se desarrollarán las proyecciones de los cortometrajes seleccionados, como el Teatro 'El Jardinito', reservado tanto para la gala de clausura, como para más actividades paralelas en este año.