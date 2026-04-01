Un total de 63 universitarios con discapacidad de Andalucía harán prácticas este año en empresas e instituciones. - FUNDACIÓN ONCE

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 63 alumnos con discapacidad de las universidades de Andalucía van a hacer prácticas este año dentro del programa de Becas Fundación ONCE-Crue Universidades Españolas, que pretende mejorar la carrera profesional de los universitarios con discapacidad, a quienes facilita el acceso a una primera experiencia laboral. El periodo de las prácticas será de tres meses y podrá desarrollarse en grandes empresas, pymes, microempresas, entidades de la Economía Social y del tercer sector, así como en otras instituciones y entidades públicas o privadas.

Según ha informado Fundación ONCE en una nota, de las 63 plazas disponibles en Andalucía, 14 son para la Universidad de Sevilla y otras 14 para la de Granada, once para la Universidad de Málaga, cinco para las universidades Pablo de Olavide, Córdoba, Almería y Huelva, respectivamente, y dos para las universidades de Cádiz y de Jaén.

Concretamente, las becas están dotadas con un importe de 2.000 euros por cada aluno en prácticas, que las universidades deberán destinar a la remuneración de los estudiantes, quienes reciben hasta un máximo de 600 euros al mes durante tres meses, y al pago de la seguridad social y otros gastos de gestión.

Asimismo, la iniciativa permitirá, como en los cursos pasados, que 292 estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades españolas asociadas a Crue Universidades Españolas y centros adscritos puedan realizar prácticas externas.

Puesto que la décima convocatoria del Programa se desarrollará durante el curso académico 2025/2026, el período de prácticas podrá comenzar a partir del día siguiente a la resolución de aprobación de las personas becadas y hasta el 31 de diciembre de 2026. En su décima edición, la iniciativa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027.

De esta manera, la colaboración de Fundación ONCE y Crue Universidades Españolas, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pretende promover la realización de dichas prácticas, contribuir económicamente al coste del programa y facilitar la intermediación de las empresas, incentivándolas a la contratación de personas con discapacidad, fomentando nuevos vínculos entre empresa y universidad y una mejor gestión de la diversidad a través de la inclusión.

Por último, podrán beneficiarse de este programa de prácticas en empresas los alumnos universitarios que tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y estén matriculados en grado o máster (oficial o propio) en alguna universidad española, fundación universitaria o centro adscrito. Se priorizará a los estudiantes de último curso que hayan superado más del 50% de los créditos de grado y/o máster del correspondiente título universitario sin haber disfrutado aún de prácticas académicas, según criterio de la propia universidad o centro adscrito.