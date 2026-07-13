Un total de diez municipios con más de 50.000 habitantes cuenta con Zonas de Bajas Emisiones y 20 no cuentan con ZBE

Archivo - Señal de prohibición de circulación en Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en los accesos de la Cartuja de Sevilla. Imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El informe "Fiscalización del establecimiento de zonas de bajas emisiones (ZBE) en municipios de población superior a 50.000 habitantes" de la Cámara de Cuentas ha comprobado si las entidades han cumplido con lo establecido en la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, examinando el contenido de las ZBE de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre. Diez municipios con más de 50.000 habitantes cuenta con ZBE (33,33%) y 20 municipios (66,67%) no cuenta con ZBE a 25 de marzo de 2025.

Según ha informado la Cámara de Cuentas en el informe, las principales conclusiones alcanzadas en la fiscalización de cumplimiento de legalidad son: la situación de las ZBE en los municipios de población superior a 50.000 habitantes a 31 de marzo de 2025, municipios con ZBE y municipios sin ZBE.

En cuanto a la situación de las ZBE en los municipios con más de 50.000 habitantes, a 31 de marzo de 2025, únicamente diez de los 30 municipios contaban con una ZBE establecida, lo que representa un 33,33%. En esta situación se encontraban los ayuntamientos de Almería, Córdoba, Linares, Estepona, Fuengirola, Málaga, Torremolinos, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Sevilla.

Por el contrario, 20 municipios (66,67%) no tenían establecida su ZBE: El Ejido, Roquetas de Mar, Algeciras, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Granada, Motril, Huelva, Jaén, Benalmádena, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Vélez Málaga y Utrera.

Esta circunstancia ha puesto de manifiesto que "una parte significativa de los municipios obligados no había cumplido, a 31 de marzo de 2025, con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, que establecía la obligación de implantar una Zona de Bajas Emisiones antes del 1 de enero de 2023 en los municipios con población superior a 50.000 habitantes".

No obstante, los municipios de Cádiz, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Fernando, han aprobado, con fecha posterior al 31 de marzo de 2025, la normativa reguladora de las ZBE. Así, la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la ZBE del Ayuntamiento de Motril se publico el 10 de abril de 2025 en el boletín oficial de la provincia mientras que el pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda rechazó la aprobación inicial de la ordenanza en la sesión celebrada el 22 de septiembre de 2025.

En cuanto a los municipios con ZBE, para evaluar el proceso de establecimiento de las ZBE se analizaron los principales aspectos relativos al diagnóstico previo y planificación, la definición de objetivos y delimitación, diseño normativo y técnico, y las actuaciones de comunicación desarrolladas con motivo de su implantación. Las principales conclusiones alcanzas fueron: diagnóstico previo y planificación; definición de objetivos y delimitación de la ZBE; diseño normativo, técnico y aprobación; comunicación.

No obstante, de los diez municipios que contaban con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) establecida, siete tenían su ZBE en funcionamiento a la fecha de cierre de los trabajos de campo: Almería, Córdoba, Linares, Málaga, Torremolinos, Alcalá de Guadaíra y Sevilla. De los tres restantes, Fuengirola disponía de una fecha prevista de puesta en marcha, mientras que Estepona y Dos Hermanas no habían determinado aún dicha fecha.

Igualmente, a 31 de marzo de 2025, ninguna de las entidades con ZBE en funcionamiento había emitido informes formales de evaluación sobre el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en su creación, y únicamente una parte de ellas dispone de información sistematizada sobre mediciones relativas a los contaminantes con valores límite.

Además, ninguna de las ZBE establecidas cumplió con el plazo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 7/2021 que fijaba la obligación de implantar la ZBE antes del año 2023, si bien la ZBE de Sevilla lo hizo el 01/01/2023.

En cuanto a municipios sin ZBE, se aprecia que seis entidades locales disponían del proyecto técnico, elaborados a 31 de marzo de 2025: Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Granada, Motril y Huelva. Por otro lado, doce ayuntamientos tenían sus proyectos en fase de elaboración: El Ejido, Roquetas de Mar, Algeciras, Cádiz, El Puerto de Santa María, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Jaén, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Vélez Málaga; mientras que en dos ayuntamientos no se había iniciado dicho procedimiento: Benalmádena y Utrera.

Sin embargo, a 31 de marzo de 2025, los Ayuntamientos de Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Granada, Motril y Huelva no disponían aún de una ZBE establecida, si bien contaban con un proyecto técnico elaborado.

Concretamente, el ámbito subjetivo ha estado formado por los 30 municipios de población superior a 50.000 habitantes que forman parte del Sector Público Local Andaluz. El ámbito objetivo ha comprendido el establecimiento de las ZBE por los municipios, definidas como el ámbito territorial en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos con el objetivo de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de los GEI.

Asimismo, el ámbito temporal ha comprendido el periodo desde el 1 de enero de 2022 hasta 31 de marzo de 2025, sin perjuicio del examen de actuaciones llevadas a cabo en momentos anteriores o posteriores en la medida en que se ha considerado oportuno para mejorar el cumplimiento de los objetivos de la fiscalización.

El objetivo general de esta actuación fiscalizadora ha sido concluir sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el establecimiento y la implantación de las zonas de bajas emisiones, así como algunos aspectos económico-financieros y del ámbito del control interno y la eficacia, para aquellos municipios de población superior a 50.000 habitantes.