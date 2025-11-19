Trabajadores de Hitachi Energy en Córdoba se encierran por una nueva sanción al presidente del comité de empresa

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Hitachi Energy en Córdoba han decidido encerrarse este miércoles en las instalaciones de la fábrica después de conocer que la Dirección de la empresa "ha impuesto un segundo apercibimiento al presidente del comité de empresa, así como otro al secretario del mismo por el fichaje durante la primera jornada de huelga, celebrada el pasado día 13".

Según ha informado el sindicato CCOO Córdoba en una nota, el comité de empresa ha señalado que esta es "una nueva muestra de la actitud antisindical de la Dirección de Hitachi Energy en Córdoba, que lo único que pretende es detener la huelga convocada para mañana jueves".

De esta forma, "la empresa vuelve a amedrentar a la plantilla, que, con este encierro improvisado, no solo muestra su apoyo a sus representantes sindicales, sino que lanza un mensaje a la empresa en contra de estas medidas, que lo único que buscan es asustar a las personas trabajadoras para que no exijan sus derechos".

La empresa, según ha indicado desde CCOO, "acusa a los miembros del comité de haber vulnerado las normas de la empresa sobre el fichaje horario, pero la representación de la plantilla le recuerda que la norma de la empresa no está por encima de la Ley y que no se ha vulnerado ninguna norma, muy al contrario, se ha hecho uso de la misma".

Por otra parte, el comité de empresa critica que la empresa ponga seguridad privada en la empresa, "como si fuéramos delincuentes o fuéramos a dañar en forma alguna las instalaciones de la empresa o a sus directivos. Con los vigilantes de seguridad no van a convencer a nadie de que somos peligrosos, porque si hay algo peligroso es la actitud antisindical, agresiva y autoritaria de la Dirección de la empresa", según ha dicho el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva (CCOO).

"Si Hitachi piensa que con estas medidas de presión va a amedrentar a las personas trabajadoras y va a conseguir que dejen de reclamar y defender sus derechos está muy equivocada. Si tenemos que ir al juzgado a defenderlos, lo haremos, aunque preferimos sentarnos a negociar y llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes", respeto al nuevo convenio, según ha señalado García Leiva.

Por su parte, al conocer la noticia de la nueva amonestación a los representantes sindicales, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha lamentado "la actitud belicista" de la empresa y advertido que "se interpondrá una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo, porque, no solo no hay motivos justificados para la sanción, sino que se están vulnerando los derechos de los personas trabajadoras a la representación sindical, a la huelga y a la información".

Mañana jueves los trabajadores de Hitachi Energy en Córdoba están llamados a una segunda jornada de huelga y a participar en la manifestación convocada por los sindicatos, que partirá a las 9,00 horas de la propia fábrica, recorriendo algunas de las principales avenidas de Córdoba y pasando por la Subdelegación y la Delegación del Gobierno andaluz, en donde el presidente del comité de empresa dará a conocer la situación actual.