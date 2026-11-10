Trabajadores del Metro de Granada mantienen paros parciales tras no llegar a un acuerdo en el Sercla

Archivo - Trabajadores del Metro de Granada mantienen los paros parciales previstos para este miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de noviembre. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Metro de Granada mantienen los paros parciales previstos tras no llegar a un acuerdo este martes en una mesa de negociación que se ha prolongado durante tres horas en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla).

Así lo han confirmado a Europa Press desde el comité de empresa, que mantiene los paros para este miércoles, jueves y viernes en distintas franjas horarias para los que la Junta fijó servicios mínimos del 60 por ciento.

El presidente del comité, Juan Manuel Entrenas, ha valorado lo que ha denominado como "esfuerzo titánico" por parte del comité en la reunión de este martes al "cruzar una línea roja" en cuanto a que han aceptado la propuesta realizada por la empresa Avaza --que gestiona el Metro de Granada-- de cambiar la vigencia del convenio colectivo de cuatro a cinco años.

"Hemos rebajado incluso nuestras pretensiones económicas y hemos repartido ciertos gastos en ventajas sociales y económicas que teníamos en cuatro años, pues se han repartido en cinco", ha expuesto.

Entrenas asegura que ante "este esfuerzo" por parte del Comité de Empresa, la respuesta de la empresa "ha sido seguir rebajando aún más las condiciones económicas y seguir eliminando ventajas sociales".

El máximo representante del Comité de Empresa ha dicho que no sabe cuándo volverá a ver a una reunión: "No podemos ser la única parte que sigamos esforzándonos en conseguir un acuerdo y que el conflicto acabe. Entendemos que la empresa también debe poner de su parte y a día de hoy no lo están haciendo. Lo único que están haciendo es intentar aprovecharse económicamente de nosotros, generar más beneficios para la empresa a costa de nuestro trabajo".

Entrenas ha subrayado las reivindicaciones de los trabajadores en torno a la organización del trabajo para evitar la carga de trabajo y la fatiga laboral "que como se pudo ver hace poco conlleva errores, conlleva accidentes".

"No pedimos ningún privilegio, sino simplemente conseguir un transporte público que sea más seguro para todos los usuarios, que tenga mayor calidad, y en el que obviamente la salud de los trabajadores se vea beneficiada con descansos", ha concluido.