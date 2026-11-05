Trabajadores de Metro de Granada mantienen paros parciales para este viernes y analizarán una propuesta de la empresa

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GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del Metro de Granada ha informado de que se mantienen los paros parciales convocados para este viernes 6 de noviembre. De otra parte, el martes día 10 se ha fijado una reunión de mediación en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) con la empresa concesionaria del servicio, Avanza, para analizar una nueva propuesta en el marco de las movilizaciones de la plantilla para reclamar mejoras y en protesta por el "bloqueo" de las negociaciones del convenio colectivo.

Así lo ha dado conocer el comité a través de un comunicado de prensa remitido por CSIF, en el que, por un lado, explican que este jueves ha tenido lugar una reunión en el Sercla por el procedimiento iniciado a raíz de la demanda de Avanza en relación con la convocatoria de huelga.

El Comité de Empresa señala en la nota informativa que la reunión ha finalizado sin acuerdo en este punto "ya que la parte social considera que la huelga responde de manera legítima a la ruptura y bloqueo de las negociaciones del Convenio Colectivo y el perjuicio organizativo es inherente al derecho a huelga, siendo ésta conforme a la ley". Por este motivo se ha acordado el aplazamiento de dicha sesión al 2 de diciembre.

ANÁLISIS DE UNA NUEVA PROPUESTA, EL MARTES 10 DE NOVIEMBRE

No obstante, por otro lado, el Comité de Empresa apunta que durante la reunión se han producido avances en el acercamiento de posturas entre las partes. Como resultado, se ha fijado otra reunión de mediación en el Sercla para el 10 de noviembre para analizar una nueva propuesta que será presentada por la empresa a la plantilla y tratar de alcanzar un acuerdo que permita dar respuesta a las reivindicaciones planteadas por los trabajadores del transporte público.

El presidente del Comité de Empresa, Juan Manuel Entrenas, ha valorado el acercamiento y ha recordado que se encuentran abiertos al diálogo y a la negociación para poner fin al conflicto laboral en el Metro de Granada.

Asimismo, el portavoz sindical ha pedido disculpas a los usuarios por esta situación, a la vez que ha señalado que se trata de "reivindicar mejoras retributivas justas, acordes a las de las plantillas de otras provincias andaluzas como Málaga o Sevilla, así como condiciones laborales que redundarán también en la seguridad de los pasajeros".

El calendario de protestas se mantiene hasta el 8 de enero de 2027, con paros parciales y jornadas de huelga total los días 27 y 28 de noviembre, 28 de diciembre y 5 de enero. La próxima jornada de paros parciales va tener lugar este viernes 6 de noviembre coincidiendo con las principales franjas horarias del día, es decir, de 7,30 a 10,00 horas, entre las 13,30 y las 15,00 y, entre las 21,30 y 23,30 horas.