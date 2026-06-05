Trabajadores del Metro de Granada realizan un nuevo paro parcial este sábado de Corpus al mediodía

Archivo - Metro de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Metro de Granada tienen previsto afrontar este sábado, 6 de junio, su último día de paro parcial coincidiendo con las fiestas del Corpus Christi de la capital granadina, y que en esta última jornada de feria están previstos entre las 13,00 y las 15,30 horas.

La convocatoria se produce después de que este pasado martes, 2 de junio, tuviera lugar el primero de los paros parciales en horario de tarde-noche, mientras que el pasado miércoles la huelga fue al mediodía y por la noche. Tanto aquellos días como este sábado, los servicios mínimos han sido fijados en un 60%.

En cuanto a la huelga de este sábado, Metro de Granada ha publicado en sus redes sociales una nota informativa que informa de que el paro va a ser entre las 13,00 y las 15,30 horas, con una previsión de frecuencias cada 17 minutos; a la vez que señala que se mantiene el servicio especial de 24 horas hasta la madrugada del sábado al domingo 7 de junio.

EL ORIGEN DE LAS HUELGAS

Las falta de entendimiento entre trabajadores y empresa en cuanto a las condiciones laborales ya produjo una primera tanda de paros parciales entre el 11 y el 15 mayo. El pasado miércoles, 27 de abril, se alcanzó un preacuerdo relativo a las condiciones económicas con subidas salariales para los trabajadores del Metro de Granada del cinco por ciento en 2026, tres por ciento en 2027, 2,5 por ciento en 2028 y 12 por ciento en 2029.

En el preacuerdo se contemplaban medidas relacionadas con la salud laboral como el límite máximo de conducción de tres horas y media con una pausa en cabecera de como mínimo diez minutos de lunes a viernes, así como un tiempo máximo de conducción de siete horas, entre otros asuntos.

Sin embargo, la asamblea de trabajadores decidió, por entre un 90% y un 95%, rechazar el principio de acuerdo y convocar los nuevos paros parciales para los días de la feria del Corpus Christi en la capital.

La empresa Avanza defiende que la oferta propuesta y finalmente rechazada en asamblea era "sumamente competitiva" e inciden en el hecho de que esta mejora no sólo era de incremento salarial, hasta un aumento del 24 por ciento en los próximos cuatro años, sino que además se incorporaban medidas sociales y organizativas planteadas por el propio comité de empresa.

Se trata de la tercera oferta de convenio desde el inicio de la negociación del convenio, el pasado 18 de marzo, y a juicio de la operadora "mejoraba sustancialmente las dos anteriores, después hacer un gran esfuerzo, como solicitaba la Junta de Andalucía".

Por su parte, los representantes sindicales y el comité de empresa siempre han defendido la intención de mantener las conversaciones y el diálogo en busca de un entendimiento final que llegue a buen puerto.