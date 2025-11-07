Los trabajadores de Parador de Córdoba se movilizan ante "la falta de avances" respecto a sus reclamaciones

Trabajadores del Parador de la Arruzafa de Córdoba concentrados a las puertas del mismo. - UGT

CÓRDOBA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadores del Parador de la Arruzafa, en la capital cordobesa, se han concentrado este viernes a las puertas del mismo, ante "la falta de avances" respecto a sus reclamaciones en la negociación del convenio colectivo, buscando con esta acción "visibilizar la situación de abandono institucional y empresarial" que afirman sufrir "desde hace más de cuatro años".

Según han informado en un comunicado conjunto los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, a pesar de "la concentración celebrada a las puertas de las oficinas centrales de Paradores en Madrid, y de las reiteradas peticiones en redes sociales", reclamando "un convenio justo, la alta Dirección de la empresa continúa sin mostrar" intención de "desbloquear esta situación y alcanzar un acuerdo. Su estrategia parece clara, la de dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya y eludir su responsabilidad".

Ante esta actitud, "la plantilla ha decidido alzar de nuevo la voz" y denunciar públicamente las "condiciones laborales precarias, salarios ridículamente insuficientes y la conciliación familiar inviable" que les afecta, "debido a la extrema flexibilidad, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido", que es "el más habitual en el departamento de comedor y cocina, que normalmente se extiende durante cuatro horas por la mañana y tres horas y media por la tarde-noche, incluyendo fines de semana y festivos".

Las demandas de la plantilla son "salarios justos con los que poder llegar a fin de mes y vivir dignamente, implantación definitiva y de una vez por todas del Plan de Pensiones, desarrollo profesional, estabilidad en el empleo, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales, reducción progresiva de jornada y una planificación anticipada de turnos que permita una conciliación real".

Todo ello lo reclaman "en un contexto de bonanza económica para la empresa", pues "este verano, Paradores ha alcanzado un récord histórico, con un incremento del 2% en beneficios y una ocupación media del 86%, llegando al 94% en algunas regiones. Además, ha realizado inversiones millonarias en sus establecimientos y campañas publicitarias, proyectando una imagen de sostenibilidad, digitalización e innovación, por lo que se exige, al menos, el mismo esfuerzo para las personas trabajadoras de Paradores, mejorando sus condiciones laborales".

RESPUESTA DE PARADORES

Por su parte, fuentes de Paradores han dicho a Europa Press que en la empresa pública muestran "un respeto total, como no podía ser de otra forma, a todas las reivindicaciones de los trabajadores", señalando que las que "se han producido en estas fechas se enmarcan dentro de la negociación del convenio colectivo".

"Dicha negociación --han añadido, está sujeta a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que obliga a las sociedades públicas a contar con la autorización previa del Ministerio de Hacienda antes de alcanzar cualquier acuerdo con impacto presupuestario".

Además, según han añadido las mismas fuentes, "debe obtenerse el informe favorable por parte de Patrimonio del Estado, tras revisar todos los aspectos económicos y el impacto presupuestario. Se trata, por tanto, de un proceso complejo, que los sindicatos conocen".

Además, "como empresa pública", desde Paradores "siempre" garantizan "que las condiciones de todas las personas trabajadoras sean dignas y justas, y confiamos en poder avanzar pronto en el convenio colectivo".

Mientras tanto, Paradores ha mantenido "una comunicación constante con la parte sindical y ha celebrado 22 reuniones desde 2021. La compañía ha demostrado en todo momento su voluntad de diálogo y acuerdo, siempre dentro del marco legal que regula la negociación".