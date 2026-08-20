Trabajan por tierra y aire contra un incendio declarado en el paraje de Las Charcas en Jayena (Granada)

Imagen del incendio declarado en Jayena (Granada) a 20 de agosto de 2026. - PLAN INFOCA

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía mantiene desplegado un dispositivo de lucha por aire y tierra para combatir el avance de las llamas de un incendio declarado en la tarde de este jueves en el paraje de Las Charcas en el municipio granadino de Jayena.

Así lo señala el propio Plan Infoca en sus publicaciones en redes sociales en las que detalla que la actuación contra el incendio la realizan dos Bricas, tres grupos de bomberos forestales con un vehículo autobomba, un técnico de extinción, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. También están en el lugar una unidad médica, cinco helicópteros y cuatro aviones de carga en tierra más un avión de coordinación.

Fuentes del Infoca consultadas por Europa Press han apuntado que el origen del fuego podría estar en una zona agrícola probablemente abandonada desde donde habría pasado a una zona forestal con abundante pastizal y matorral. Asimismo, la propagación ha avanzado más rápida gracias al viento en la zona que ha dificultado y retardado las labores de extinción. El área afectada por el incendio no está poblada y, según las mismas fuentes, ya se prevé la retirada de algunas aeronaves.