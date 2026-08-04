Trabajos por valor de 450.000 euros para mejorar la red de saneamiento del Puente Tablas, en Jaén capital

Visita a trabajos de saneamiento en Puente Tablas - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de Aqualia --la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de aguas y saneamientos de la capital jiennense-- viene realizando trabajos de mejora y limpieza en el Puente Tablas para una puesta a punto de la infraestructura que se ha sumado al sistema de depuración de Jaén este mismo 2026.

La obra que se ejecuta en la actualidad asciende a 218.000 euros en una primera fase de un proyecto total que ronda las 450.000 euros. El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha explicado que las obras son un nuevo ejemplo de que "la nueva etapa de colaboración abierta entre el Ayuntamiento y Aqualia está dando buenos frutos".

En el caso de la intervención, se lleva a cabo sobre una red de saneamiento cuyas infraestructuras iniciales fueron ejecutadas por los propios propietarios durante el proceso de urbanización, lo que ha supuesto que la red haya funcionado durante años como una instalación privativa sin control municipal directo.

En 2026, tras concluirse la ejecución y conexión de dos estaciones de bombeo de la urbanización al sistema de depuración de Jaén, Puente Tablas ha pasado a adherirse al contrato municipal de saneamiento, regularizando así su situación administrativa y técnica, y ha comenzado a estar incluida en el contrato general de gestión, mantenimiento y operación del Ayuntamiento.

Según Millán, las inspecciones realizadas recientemente por los técnicos de Aqualia en la red "han evidenciado algunas deficiencias y ha puesto de manifiesto la necesidad de ser mejoradas para su adecuada gestión pública y profesionalizada debido al deterioro detectado en numerosos tramos".

La que ahora se realiza, es una primera fase en la que se va a realizar una "puesta en marcha del saneamiento de toda la urbanización consistente en la limpieza y reparación de imbornales, la limpieza y reparación de pozos, la mejora y grabación de colectores así como la renovación de un tramo de acequia en la carretera de Torrequebradilla.

La actuación que el alcalde ha visitado coincide en el tiempo con una batería de inversiones que en materia de aguas se va a llevar a cabo a lo largo y ancho de la ciudad para dar solución a problemas arrastrados en la ciudad desde hace décadas.

En concreto, el alcalde se ha referido a la reciente batería de actuaciones que con un montante que supera los 8,5 millones de euros son los primeros de los frutos que el acuerdo con Aqualia ha permitido materializar "en tiempo récord" en proyectos listos para ejecutarse.

Junto a estas actuaciones inminentes, el alcalde ha apuntado también a que buena parte del montante de 86 millones de euros que el Ayuntamiento de Jaén ha conseguido reunir de las ayudas del Gobierno de España para paliar los daños por el temporal de principios de año, "van a destinarse a actuaciones hidráulicas que contemplan desde obras de gran envergadura como son el colector de Los Puentes o la actuación en el Arroyo de la Magdalena, hasta otras obras menores que prevengan posibles situaciones de riesgo en el futuro".