Tranquilidad en la estación de Córdoba con el punto de atención de Adif a víctimas abierto y el de Cruz Roja ya cerrado

Viajeros en la Estación de Trenes de Córdoba-Julio Anguita tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Trenes de Córdoba-Julio Anguita ha amanecido este jueves con tranquilidad, con menos pasajeros que de costumbre tras el siniestro de este miércoles de los dos trenes AVE e Iryo en Urda (Toledo), con 69 personas fallecidas y 110 heridas. Mientras, sigue abierto el punto de atención de Adif para familiares de afectados y el de Cruz Roja cerró en la noche de este miércoles.

Al respecto, en la estación hay escaso movimiento de maletas, acompañadas por reducido número de pasajeros, teniendo en cuenta el corte de los servicios ferroviarios desde Andalucía con Madrid y Barcelona, a lo que se añade la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y dirigida al personal de conducción de todas las empresas del grupo Renfe para esta jornada, motivo por el que están establecidos los servicios mínimos, en este caso sólo con salidas hacia Granada, Málaga, Sevilla y Cádiz, además del cercanías de la capital.

En cuanto a la atención a afectados, por el punto de Adif han pasado algunos familiares a lo largo de la jornada de este miércoles, si bien este jueves transcurre con normalidad, mientras que Cruz Roja ha atendido a las horas del siniestro a algunos de los viajeros de los dos trenes, que llegaron a la estación cordobesa sobre las 19,00 horas, para seguir dirección Sevilla, además de recibir atención por personal de Renfe, Iryo, Adif y Guardia Civil, todo ello custodiado por un amplio despliegue de agentes de la Policía Nacional.

Los viajeros han llegado en dos autobuses, de los que se han bajado una veintena de afectados en el siniestro. Tras la atención de algunos de ellos, los dos autobuses han seguido dirección Santa Justa. Según las cifras aportadas por fuentes institucionales, unos cien viajeros de ambos trenes tenían destino Córdoba.

Voluntarios de Cruz Roja desplegados en el punto de atención en uno de los accesos a la estación de trenes cordobesa han prestado atención a algunos viajeros de otros trenes a lo largo de la jornada, a la vez que tres mujeres se han acercado a dicho punto de la institución humanitaria preguntando por un familiar.

En declaraciones a los medios, la responsable de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja Córdoba, Nerea Casas, ha explicado que por el citado punto de atención han pasado antes de las 18,00 horas tres mujeres que buscaban a un familiar del que no sabían nada tras haber cogido uno de los trenes, mientras que el resto del día ha estado tranquilo, como en el resto de la estación, en general.

En este sentido, ha recordado que personal de Renfe e Iryo se ha encargado de "la identificación de las personas, que están buscando a sus viajeros en coordinación con Guardia Civil", al tiempo que la atención a viajeros por la mañana ha sido "muy tranquila".

"En esta colaboración tratamos también de atender a las personas incluso de tránsito, que se han visto afectadas que su tren no salía o que iban a otros puntos del territorio del país", ha indicado, para resaltar que han cuidado "esa atención y parte humanitaria que avala a Cruz Roja y esa respuesta ha podido ser un poco más significativa, pero tampoco ha sido un gran número".

EL SINIESTRO

El siniestro se ha registrado a las 08,54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante y ha causado el descarrilamiento de los últimos dos vagones del Iryo.

Los sistemas de señalización implantados en las vías son los que evitan que un tren choque con otro en la misma vía, de forma que avisa al tren que circula por detrás de la presencia de un tren parado delante, activando incluso los frenos automáticos o avisándole en su pantalla.

Además, en el centro de control de Adif en Atocha se vigila la ubicación de todos los trenes. Cuando uno se para, aparece en la pantalla que ese tren está ocupando un tramo en concreto, por lo que no debería de ser ocupado por otro tren que viene por detrás.