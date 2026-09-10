El transporte urbano por autobús aumenta un 2,5% en julio en Andalucía

Archivo - Imagen de archvio de un autobús del Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 2,5% en julio en Andalucía respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 20.451.000 pasajeros, frente a un aumento del 0,3% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press. Se trata del segundo mejor dato de viajeros en autobús en un mes de julio en la región de la serie histórica.

Asimismo, la evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+8,7%), Castilla y León (+7,3%) y País Vasco (+6,7%) a la cabeza, excepto en Madrid en donde cayó un 9,8%. A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cuanto a las ciudades andaluzas, un total de 1,38 millones de viajeros usaron el metro en Sevilla (un 6,2% interanual) y otros 5,92 millones (1,4% interanual), el autobús. Mientras, en el caso de Málaga, 1,44 millones optaron por el metro (un 3,8% interanual) y otros 4,89millones (3,7% interanual) lo hicieron por el autobús.