Transportes adjudica el estudio informativo para conectar Jaén con la alta velocidad mediante un baipás en Córdoba

Estación de tren de Jaén. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 534.031 euros (IVA incluido) la redacción del estudio informativo de la conexión de la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Sevilla con el corredor Córdoba-Jaén, mediante un baipás.

Se trata de un paso necesario de cara a la inversión de unos 400 millones en esta actuación con el objetivo de acercar Jaén a la alta velocidad y reducir los tiempos de viaje con Madrid en más de 50 minutos, conectando ambas ciudades en tres horas, según anunció el pasado marzo por el ministro, Óscar Puente.

Actualmente, los servicios ferroviarios entre Madrid y la capital jiennense se articulan en dos grandes corredores. En primer lugar, a través de la LAV Madrid-Sevilla, empleando servicios de altas prestaciones, trasbordo en Córdoba y posterior servicio de media distancia entre Córdoba y Jaén. En segundo lugar, con servicios de media distancia que emplean la línea 04-400, pasando por Alcázar de San Juan.

La conexión ferroviaria propuesta parte del esquema del primero, la LAV Madrid-Sevilla, pero suprimiendo la entrada en la estación de Córdoba y el consiguiente trasbordo. Así, se articularía una nueva conexión o baipás entre la LAV y la línea convencional entre Córdoba y Jaén, siendo necesario un nuevo cambiador de anchos, según ha informado este miércoles el Ministerio de Transportes.

Las líneas ferroviarias que se quieren conectar por el nuevo baipás pertenecen a la Red Básica de las redes Transeuropeas del Transporte (con mayor prioridad a nivel europeo) y, a su vez, pertenecen a los dos grandes corredores que pasan por España, Mediterráneo y Atlántico.

Previamente, el Ministerio ha redactado el correspondiente estudio de viabilidad, que analizó en su última fase cinco alternativas para el nuevo baipás. En ellas, "se avala la rentabilidad socioeconómica de la actuación, aunque sin grandes diferencias que permitieran decantarse por una u otra, algo que deberá resolverse en este estudio informativo ahora adjudicado".

El alcance del estudio informativo será el necesario para servir de base al proceso de información pública y audiencia a las administraciones públicas afectadas establecidos en la normativa del sector ferroviario y de evaluación ambiental vigentes, hasta llegar a la aprobación del expediente de información pública y a la aprobación definitiva del estudio informativo.

"La ciudadanía que se verá beneficiada por la actuación es, fundamentalmente, la población de la ciudad de Jaén por resultar una conexión ferroviaria más rápida, eficiente y cómoda con la red española de alta velocidad. También la sociedad en su conjunto, al reducirse la demanda de vehículo privado y con ello la congestión y la contaminación", ha señalado el Ministerio.

Ha añadido que esta actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas de movilidad. El transporte ferroviario se alinea con estos fines y contribuye a la movilidad sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.

Por otra parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha destacado que impulsa un plan de trabajos para desarrollar la red ferroviaria en la provincia de Jaén.

Así, junto de esta actuación ahora adjudicada, recientemente se ha contratado por 2,2 millones de euros (IVA incluido) los estudios y proyectos para la integración del ferrocarril en Jaén capital y por otros cuatro millones un contrato para mejorar la movilidad en el entorno de la estación jiennense.

Igualmente, en lo que se refiere al transporte ferroviario de mercancías, en verano se licitó por 14,14 millones de euros las obras de adecuación a los servicios de Autopista Ferroviaria en la provincia.