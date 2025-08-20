Transportes concede el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2025 a José Luis Manzanares Japón

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concedido el Premio Nacional de Ingeniería Civil correspondiente a la convocatoria 2025 al doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos José Luis Manzanares Japón "en reconocimiento a su extensa y extraordinaria trayectoria profesional en los campos del agua y de la ingeniería estructural".

El jurado de este galardón, presidido por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha decidido otorgar este premio a Manzanares Japón por las "sobresalientes cualidades y circunstancias" que caracterizan su trayectoria profesional, según ha informado el Gobierno en una nota.

Además, ha detallado que José Luis Manzanares Japón cuenta con "una carrera profesional que abarca más de cinco décadas y su trabajo ha influido significativamente en la infraestructura y el desarrollo urbano en España y en el extranjero".

Por ello, el jurado del Premio ha destacado que el ingeniero "ha sabido combinar con maestría su faceta técnica con la empresarial, académica y humanista constituyendo un ejemplo paradigmático de cómo la ingeniería puede trascender el plano técnico para convertirse en motor de desarrollo, innovación y reflexión social".

En cuanto a su trayectoria profesional, es graduado en la promoción de 1964 de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), obtuvo su doctorado en 1973. Como técnico, ha diseñado numerosas estructuras que combinan elegancia y funcionalidad, creando lo que él denomina 'Estructuras Épicas', con un enfoque que busca integrar la obra en el paisaje y la cultura local.

Así, ha destacado sus puentes "singulares" como El Cachorro (Sevilla), Abbas Ibn Firnas (Córdoba) y El guardián del castillo (Alcalá de Guadaira), entre otros y otras muchas actuaciones. Su trabajo también se ha centrado en la integración del medio natural y urbano, buscando un diseño que humanice los espacios colectivos.

En este contexto, ha liderado proyectos que mejoran la calidad de vida en las ciudades. Asimismo, su trabajo ha sido, según ha resaltado el Gobierno, "fundamental" para la modernización y mejora de infraestructuras hídricas. También ha sido "pionero" en el diseño y construcción de presas y canales, y ha contribuido a la gestión del agua en España. En el abastecimiento y saneamiento urbano, ha introducido modelos matemáticos y técnicas de telecontrol en la gestión de redes.

Por otro lado, el Ministerio ha subrayado que su compromiso con el conocimiento aplicado también se ha reflejado en su papel como presidente de la Fundación Ayesa e impulsor del Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (Centa), un centro de investigación nacional desde el que también ha gestionado diversos proyectos de I+D.

Su experiencia también ha sido "crucial" en la planificación de grandes proyectos de infraestructura de transporte, habiendo liderado el diseño de más de 2.000 kilómetros de autovías y contribuido a la modernización del transporte ferroviario en España.

Además de su labor profesional, Manzanares Japón ha mantenido una "sólida" trayectoria académica. Ha sido profesor y catedrático, desde 1975, de Estructuras en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, impartiendo cursos de doctorado y dirigiendo seminarios.

Igualmente, ha dirigido cursos nacionales sobre puentes y redes hidráulicas, contribuyendo a la formación de nuevos arquitectos e ingenieros. También es Académico de la Real Academia de Ciencias de Sevilla.

En su faceta humanista, es autor de numerosos libros, y artículos en revistas especializadas, además de conferenciante frecuente. Sus obras abarcan desde simulaciones hidráulicas hasta análisis estructurales y reflexiones sobre la ingeniería en la sociedad.

A lo largo de su carrera, ha recibido numerosas distinciones y premios que reconocen su labor en la ingeniería y reflejan "su compromiso con la excelencia y la innovación", entre ellas la Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, el Premio Eduardo Torroja a la innovación estructural, y la Medalla de la Ciudad de Sevilla, entre otras.

PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

Según ha explicado el Gobierno, el Premio Nacional de Ingeniería Civil es un galardón que concede anualmente el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de acuerdo con los establecido en la Orden de 3 de agosto de 2001, como recompensa y reconocimiento a la labor desarrollada fundamentalmente en España por un profesional relacionado con la ingeniería civil. Desde dicho año, han sido otorgados 21 premios a otros tantos profesionales de reconocido prestigio en este campo.

Para su otorgamiento, se valoran con criterios objetivos los méritos de los candidatos, para lo que se tiene en consideración la repercusión social, económica, estética y tecnológica de su actividad.

El galardón está dotado con un diploma acreditativo y una cuantía económica de 31.470 euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2025. El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es el encargado de impulsar y gestionar las tareas asociadas a la concesión de este Premio.