Trasladados a Motril (Granada) tras ser rescatados de una patera 17 migrantes en aparente buen estado de salud

Rescate de 17 migrantes por la Salvamar Gienah en aguas de Alborán

GRANADA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 varones han sido rescatados de una patera que ocupaban a unas 40 millas náuticas al oeste de la isla de Alborán cuando fueron avistados por un navío en la zona, que dio aviso a Salvamento Marítimo, que se hizo cargo de su rescate y su traslado al Puerto de Motril, en la costa de Granada, donde han llegado sobre las 2,00 horas de este jueves en aparente buen estado de salud.

Así lo han apuntado a Europa Press fuentes consultadas en Salvamento Marítimo, que, a través de sus redes sociales, ha dado las gracias por su colaboración al buque BBC Lima, que dio el aviso, y NACC Indian, que también se encontraba en la zona y aportó indicaciones para la ubicación de la neumática.

El operativo se ha dirigido desde el centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Almería, que, tras el aviso, sobre las 17,20 horas de este pasado miércoles, movilizaba a la Salvamar Gienah, cuya tripulación procedió al rescate, que estaba completo sobre las 22,30 horas, poniendo posteriormente rumbo a la dársena granadina, donde, como está estipulado en estos casos, estas personas migrantes han recibido una primera atención sanitaria antes de quedar a disposición de la Policía Nacional.