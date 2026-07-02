Trasladan al alcalde más de 1.000 firmas de profesionales sanitarios para pedir aparcamientos en el Hospital de Jaén

Participantes en la reunión por el tema del aparcamiento en el entorno del Hospital de Jaén - SATSE JAÉN

JAÉN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse ha trasladado al alcalde de Jaén, Julio Millán, más de 1.000 firmas de profesionales sanitarios que piden al Ayuntamiento medidas que puedan facilitar el aparcamiento cerca del centro hospitalario.

Responsables del sindicato han mantenido una reunión de trabajo con el regidor y un responsable de Epassa para abordar la situación del aparcamiento en el entorno del Hospital Universitario de Jaén, una problemática que se ver agravada por la ampliación de las zonas de estacionamiento regulado.

Durante el encuentro, los representantes sindicales han expuesto las dificultades que afrontan diariamente los profesionales sanitarios, pacientes y familiares para acceder al hospital, especialmente tras el incremento de las plazas de zona azul en los alrededores del centro sanitario.

Por ello han planteado la necesidad de adoptar medidas que garanticen "un acceso más ágil y unas condiciones de estacionamiento acordes con la realidad asistencial del hospital".

Así se ha puesto de manifiesto que la falta de aparcamiento en zonas cercanas al Hospital está provocando que cada vez más profesionales de la bolsa de trabajo del SAS quiten su disponibilidad para trabajar en este centro frente a otros centros que le resultan más accesibles.

Además, según ha argumentado el sindicato en un comunicado, el incremento del precio de la vivienda en la capital jiennense está precipitando que cada vez hay más profesionales que "deciden buscar su lugar de residencia en pueblos dormitorio y zonas residenciales fuera de la ciudad, obligándoles a hacer uso de vehículo para sus desplazamientos al lugar de trabajo".

Desde el sindicato se han propuesto diferentes medidas que se han elevado para su estudio, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de Epassa.