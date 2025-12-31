Tres años de la fiesta ilegal que congregó a 4.000 personas en La Peza (Granada)

Archivo - Imagen de archivo las inmediaciones del aeropuerto de Ciudad Real, donde se celebró una macrofiesta ‘rave’ desde Nochevieja, a 2 de enero de 2024 - Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

GRANADA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Peza, en la comarca de Guadix de la provincia de Granada, ha llegado al tercer aniversario del inicio de la fiesta 'rave' ilegal que congregó a unas 4.000 personas desde el 30 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023 en un paraje de titularidad municipal, sin celebraciones similares previstas en la antesala del Año Nuevo.

Al finalizar esta 'rave' que puso para muchos en el mapa a este municipio de unos 1.100 habitantes, varias empresas se interesaron para activar varios proyectos de festivales de música en estos terrenos si bien ninguno llegó a salir adelante, han apuntado desde el Ayuntamiento de La Peza consultados por Europa Press al hilo de esta particular efeméride.

El 6 de enero de 2023, la Guardia Civil daba, con el final de las fiestas navideñas de hace tres años, por totalmente disuelta la 'rave' al salir de dicho enclave las últimas autocaravanas desplazadas hasta el lugar para un evento que llegó a congregar a unas 4.000 personas en torno a escenarios con música, puestos improvisados de comida y otros equipamientos.

Fuentes de la Guardia Civil informaron entonces de los controles de alcohol y sustancias estupefacientes realizados hasta esas últimas horas a quienes iban a los mandos de los vehículos motorizados. El Instituto Armado contabilizó la formalización de más de 200 denuncias contra participantes del evento, por asuntos relacionados con el tráfico, el medio ambiente, las drogas o las seguridad ciudadana.

Se evaluaron entonces daños paisajísticos y agrarios, pues en el entorno del emplazamiento de los seis escenarios que se llegaron a montar había sembradas 20 hectáreas de cebada. La fiesta, a la que asistió una multitud de jóvenes, buena parte de ellos llegados de distintos puntos de Europa, se saldó con cuatro detenidos.

El primero de ellos, de 28 años, fue condenado a ocho meses de prisión por atentado a agente de la autoridad y 20 días de multa por un delito de lesiones después de que el 31 de diciembre se saltara un control activado a cuenta de esta fiesta en el cruce entre la carretera A-4105 y la GR-3201 y atropellara a una agente que tuvo que ser asistida. Los otros tres detenidos fueron arrestados por atentado a agente de la autoridad --uno de ellos-- y por tráfico de drogas.

