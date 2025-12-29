Tres detenidos y 49 kilos de droga incautados en una operación policial en Armilla (Granada)

Marihuana intervenida en un dispositivo de la Policía Local de Armilla (Granada) - AYUNTAMIENTO

ARMILLA (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Armilla, en el área metropolitana de Granada, ha desarrollado en la madrugada de este lunes una actuación contra el tráfico de drogas que ha concluido con la detención de tres personas y la incautación de 49 kilogramos de sustancia estupefaciente, además de dinero en efectivo y varios vehículos.

La intervención se ha producido en torno a las 3,15 horas, cuando una patrulla del turno de noche, durante un servicio ordinario de control, ha detectado una conducta sospechosa en una zona de estacionamiento situada en la calle Doctor Olóriz, en las inmediaciones de la Avenida del Conocimiento, un entorno alejado de zonas residenciales, según ha detallado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Armilla este lunes.

En ese punto, los agentes han observado a varias personas intercambiando bolsos de gran tamaño entre dos vehículos. Ante la sospecha de que se estuviera produciendo una actividad ilícita, los agentes se han aproximado para comprobar la situación. En ese momento, los individuos habrían intentado abandonar el lugar, tanto a pie como en uno de los vehículos, lo que ha dado lugar a "una intervención rápida y coordinada que ha permitido interceptar a las tres personas implicadas en pocos instantes".

Durante la inspección de los vehículos, los agentes han localizado cuatro bolsos de grandes dimensiones que contenían más de 49 kilogramos de una sustancia vegetal compatible con marihuana, dispuesta en paquetes y preparada para su distribución. Asimismo, se han intervenido distintas cantidades de dinero en efectivo presuntamente vinculadas a la actividad delictiva.

La sustancia intervenida, el dinero y los vehículos utilizados han quedado incautados y a disposición de la autoridad judicial. Desde la Policía Local de Armilla se ha subrayado que la actuación se enmarca en el trabajo ordinario y preventivo del cuerpo, basado en la atención permanente al servicio y en la capacidad de respuesta ante situaciones detectadas "de manera puntual".