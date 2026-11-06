Los tres grupos de oposición de izquierda enmiendan a la totalidad el primer Presupuesto del Gobierno andaluz de PP-Vox

Los diputados Mario Jiménez y Marta Alonso registran la enmienda de totalidad del Grupo Socialista al proyecto de Presupuesto andaluz de 2027. - PSOE-A

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos de izquierda que ejercen la oposición en el Parlamento andaluz en la actual legislatura --Socialista, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- han registrado enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo año 2027, que es el primero que ha elaborado el Gobierno de coalición de PP-A y Vox conformado el pasado mes de julio, tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo en las que el PP-A repitió como fuerza más votada y se quedó a dos escaños de reeditar la mayoría absoluta con la que gobernó en la pasada legislatura.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que dichos tres grupos de oposición han presentado estas enmiendas de totalidad que la mesa de la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos se ha reunido este viernes para su calificación, una vez que a mediodía finalizaba el plazo para presentarlas, así como para que los grupos presentaran propuestas de comparecencias de agentes sociales y organizaciones que pudiesen estar interesados en valorar el proyecto de cuentas públicas del próximo ejercicio.

De este modo, en el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto serían tres las enmiendas a defender por parte de los citados tres grupos parlamentarios, si bien ese punto del orden del día del Pleno está programado para el miércoles 11 de noviembre, coincidiendo con la huelga general convocada para ese día por los sindicatos UGT y CCOO a nivel nacional, y los grupos de Adelante y Por Andalucía ya han anunciado que piensan secundarla y, por tanto, no asistir ese día al Pleno.

Por parte del Grupo Socialista se ha registrado un escrito solicitando a la Presidencia del Parlamento que "reconsidere" su decisión de no cambiar de día el debate de totalidad del proyecto de Presupuesto, que es lo que reclaman desde el PSOE-A para compatibilizar el "derecho" que entienden que tienen de apoyar en la calle a las personas que se movilicen en apoyo de la huelga sin renunciar por ello a defender su enmienda de totalidad en el Pleno.

ARGUMENTOS PARA PRESENTAR ENMIENDAS DE TOTALIDAD

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha justificado este viernes la presentación de la enmienda de totalidad de su grupo al que ha definido como el "peor" Presupuesto "de la historia de Andalucía", y del que ha criticado que "incorpora toda la agenda de sufrimiento" y "todas las medidas del pacto de la vergüenza" suscrito entre el PP y la "extrema derecha" de Vox para gobernar la Junta.

Por su parte, el grupo Adelante Andalucía ha registrado su enmienda a la totalidad asegurando que las cuentas para el próximo año "sirven para lavar la imagen" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "en lugar de mejorar la vida cotidiana de los andaluces", según ha manifestado la diputada Mari García en una atención a medios también este viernes.

Y también el grupo Por Andalucía ha registrado una enmienda a la totalidad del proyecto de cuentas públicas aprobado por el Gobierno de PP-A y Vox al considerar que esos Presupuestos son "lesivos, generan dolor social e inseguridad a los andaluces", según trasladó este pasado jueves en declaraciones a los medios de comunicación el diputado de Por Andalucía en la comisión de Hacienda Rafael Sánchez Rufo.

LA CONSEJERA DE HACIENDA DEFIENDE EL PROYECTO DE CUENTAS PÚBLICAS

Por su parte, la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido en redes sociales este proyecto de cuentas públicas que, según ha defendido la también portavoz del Gobierno andaluz, "seguirán transformando esta tierra y llevándola al liderazgo".

Con estos Presupuestos se aseguran "más sanitarios, más profesores, más hospitales, más dependientes atendidos, más infraestructuras hidráulicas, más carreteras asfaltadas, menos impuestos", ha valorado la consejera en un comentario en Instagram en el que ha defendido que "para esto vale aprobar un presupuesto en tiempo y forma".

Carolina España ha remarcado que el de 2027 es "el mayor presupuesto de la historia de Andalucía", con un montante que asciende en total a "54.716 millones de euros", y "el que esta tierra se merece", según ha zanjado.

DEBATE DE TOTALIDAD EL DÍA DE LA HUELGA

La Junta de Portavoces aprobó el pasado miércoles, 4 de noviembre, el orden del día del Pleno de la próxima semana, que acogerá el referido debate de totalidad del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2027, previsto para el miércoles día 11.

La sesión plenaria comenzará ese día a las 12,00 horas, si bien el debate de totalidad está previsto que se inicie a partir de las 16,00 horas, y en él intervendrá en primer lugar el Consejo de Gobierno, y, a continuación, los grupos parlamentarios de mayor a menor representación.