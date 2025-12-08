Tres intoxicados por humo, entre ellos una niña, tras un incendio en una vivienda de Alcalá la Real (Jaén)

ALCALÁ DE REAL (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

Tres personas, una de ellas menor de edad, han resultado afectadas por inhalación de humo y han precisado evacuación hospitalaria tras el incendio de una vivienda registrado este lunes por la mañana en Alcalá la Real (Jaén), según ha informado en un comunicado el servicio de emergencias 112.

El siniestro se ha producido en un piso bajo de un bloque ubicado en la calle Perú del citado municipio jiennense sobre las 8,40 horas, cuando el 112 ha recibido varios avisos por un inmueble del que salían llamas y humo.

Los testigos también indicaban que todo el bloque estaba lleno de humo y que algunas personas no podían salir de sus casas, según han explicado desde el 112, desde donde se ha activado a los Bomberos de Alcalá la Real, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes policiales citadas por el 112 han confirmado que tres personas, una de ellas una niña, han resultado intoxicadas por humo y han sido evacuadas al Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Alcalá la Real.

Los Bomberos, por su parte, han informado de que el fuego se originó en el comedor del piso, que ha quedado inhabitable. El resto del bloque se ha visto afectado por humo y sus inquilinos, que fueron desalojados durante la intervención de los operativos, no podrán regresar a sus viviendas hasta, al menos, este martes.