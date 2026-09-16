Los tres precandidatos a la Alcaldía de Córdoba logran los avales para disputar las primarias del PSOE

José Antonio Romero (izda.), Victoria Fernández y Ángel Ortiz pugnarán por ser candidatos del PSOE a la Alcaldía de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial del PSOE de Córdoba ha informado este miércoles de que los tres precandidatos que han formalizado su intención de encabezar la candidatura socialista a la Alcaldía de Córdoba en las elecciones municipales de 2027 --la parlamentaria andaluza Victoria Fernández, el concejal del Ayuntamiento de Córdoba y diputado provincial José Antonio Romero y el también concejal Ángel Ortiz-- han presentado los avales exigidos por el reglamento del partido y han acreditado el respaldo necesario para continuar adelante con el proceso de primarias.

Los tres aspirantes han obtenido el respaldo requerido de la militancia de las distintas agrupaciones socialistas de la capital, dentro del porcentaje establecido por el reglamento, que se sitúa entre el 15% y el 20% de los afiliados y afiliadas de las agrupaciones de la ciudad. Los avales han sido verificados por el Comité de Ética y Garantías de la Ejecutiva Regional, reunido en la tarde de este miércoles en Sevilla, según ha informado el partido en un comunicado.

Con la presentación de estos avales y una vez cumplido el requisito establecido por las normas del partido, el proceso entra en una nueva fase con el inicio de la campaña electoral interna este jueves, 17 de septiembre. Durante esta campaña, Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz podrán trasladar a la militancia sus propuestas, planteamientos y proyectos para Córdoba, así como mantener encuentros con los afiliados y afiliadas de las distintas agrupaciones de la capital.

La dirección del PSOE de Córdoba ha destacado que el proceso se desarrolla conforme al calendario y a las normas establecidas por el partido, garantizando la participación de la militancia y el desarrollo de unas primarias con "todas las garantías democráticas y orgánicas".

La campaña concluirá con la votación de la militancia el próximo sábado 26 de septiembre, jornada en la que los afiliados del PSOE de Córdoba en la capital estarán llamados a elegir a la persona que encabezará la candidatura socialista a la Alcaldía de Córdoba en las próximas elecciones municipales. Si ese día una de las tres candidaturas supera el 50% de los votos, queda automáticamente elegida como alcaldable socialista en la capital; de no ser así, las dos candidaturas con el mayor porcentaje de sufragios pasan a la segunda vuelta, que tendría lugar el sábado 3 de octubre.

Desde la dirección provincial han puesto en valor el paso dado por los tres precandidatos y el respaldo obtenido para concurrir al proceso de primarias, al tiempo que han animado al conjunto de la militancia a participar activamente tanto en la campaña como en la jornada de votación.

Asimismo, la dirección del PSOE de Córdoba ha señalado que estas primarias constituyen "una oportunidad para fortalecer el proyecto socialista para la capital, escuchar las propuestas de la militancia y definir las prioridades que deben guiar la alternativa socialista para Córdoba".