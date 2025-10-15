El TSJA confirma cuatro años de prisión para un hombre por abusos a su sobrina nieta menor en Granada

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado una pena de cuatro años de prisión a un hombre por la comisión de un delito de abuso sexual a menor de 16 años cometido contra una sobrina nieta suya aprovechando "la privacidad que le ofrecía encontrarse a solas" con ella en un domicilio familiar en Granada.

La sentencia, de fecha 1 de octubre y contra la que cabe recurso ante el Supremo, confirma la resolución de la Audiencia Provincial sobre estos hechos, desestimando el recurso de la defensa del procesado.

Expone en sus fundamentos de derecho las razones para desestimar los motivos de apelación, incluido el relativo a la posible existencia de un "error en la individualización de la pena por la inaplicación del tipo atenuado" que contempla uno de los artículos del Código Penal tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 10/2022, conocida como la del "sólo sí es sí".

El pronunciamiento de la Audiencia ahora ratificado por el TSJA en su sentencia, consultada por Europa Press, alude a que antes de mediados de agosto de 2021, y teniendo la niña cinco años, el ahora condenado, que tenía en vigor una orden de alejamiento previa por violencia de género por la que "tuvo que dejar su casa", consumó el abuso sexual por el que fue acusado.

Lo hizo "aprovechando la privacidad que le ofrecía encontrarse a solas" con la niña en un dormitorio de otro domicilio familiar y "con el pretexto de jugar con ella" y con "ánimo libidinoso".