El TSJA confirma tres años de cárcel a un varón por estafar a un conocido 82.810 euros en Córdoba

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CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a tres años de prisión a un hombre por un delito agravado de estafa tras engañar a un conocido para que le entregara 82.810 euros en efectivo, en concepto de préstamo, creándole falsas expectativas acerca de su solvencia económica y no teniendo intención de devolverle el dinero.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del procesado y ratifica el fallo dictado en primera instancia, que también obliga al condenado a indemnizar al perjudicado con los 82.810 euros defraudados --más los intereses legales-- y al pago de una multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros, además de absolverlo de un delito de falsedad documental.

Los hechos probados se remontan a los años 2018 y 2019, cuando la víctima fue haciendo entrega al condenado "de cantidades de dinero en efectivo en concepto de préstamo hasta totalizar 82.810 euros". Para conseguirlo, el segundo le había ido dando "falsas expectativas" al primero acerca de la solvencia que pretendía tener con diversos pretextos, como "el cobro de una herencia, una donación de parte de su padre, un préstamo por parte de un hermano y supuestas transferencias bancarias a la cuenta del perjudicado", que en "ninguno de los casos era cierto".

Además, según recoge la resolución, el acusado "en momento alguno tuvo la intención de devolver las sumas recibidas", hasta el punto de que "en la actualidad no ha reintegrado nada" a la persona estafada, a la que le fue informando de "supuestas transferencias gestionadas y llevadas a cabo a su favor", aportándole "copias de las supuestas órdenes bancarias de transferencia, todas ellas falsas", con el objetivo de "reforzar su credibilidad".

Entre los engaños, el condenado aseguró a la víctima que iba a recibir una donación de su padre y le hizo acompañarle a una notaría con el pretexto de "llevar a cabo la formalización de dicho acto, sin que desde luego hiciera allí acto de presencia su padre en ningún momento ni se le esperara", tal y como corroboró un empleado de la notaría.

Además, el acusado le había asegurado también "la próxima llegada de un sobre a una sucursal por medio de valija con miras a la satisfacción de su crédito", hasta el punto de que la víctima "estuvo acudiendo de modo casi cotidiano a esa oficina bancaria para preguntar por la valija en cuestión, de modo naturalmente infructuoso".

En este contexto, el condenado recurrió ante el TSJA la sentencia de Audiencia Provincial de Córdoba pidiendo su anulación y asegurando que la deuda nació de una "extorsión" ejercida por el propio denunciante contra el acusado y apuntando a un "origen oscuro" del dinero, que pertenecía "a un tercero".

En su resolución, el TSJA rechaza las alegaciones de la defensa, que califica de "retahíla de planteamientos retóricos a veces de difícil intelecto, preguntas y autorespuestas metajurídica" e hipótesis "quiméricas" sin base probatoria, como la supuesta existencia de una extorsión o la preconstitución de pruebas por parte del denunciante. Igualmente, destaca que la deuda quedó acreditada mediante una escritura de reconocimiento firmada por el propio acusado en junio de 2020 sin coacción alguna, y concluye que actuó sin la más mínima intención de devolver el dinero recibido.

Además de la pena de prisión, el acusado ha sido condenado pagar a su víctima 82.810 euros y al abono de nueve meses de multa, con cuota diaria de seis euros. Contra esta sentencia del TSJA cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.