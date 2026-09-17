TSJA, Junta y Audiencia de Córdoba valoran fortalecer las relaciones institucionales y acercarse a la sociedad

1118058.1.260.149.20260917220805 El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (3i); el presidente del TSJA, Lorenzo del Río (3d), y el presidente de la Audiencia, Miguel Ángel Pareja (2d), antes del acto. - Guillermo Morales - Europa Press

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río; el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta, Manuel Gavira, y el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, han valorado este jueves fortalecer las relaciones institucionales y acercarse a la sociedad para que tenga confianza en la justicia y que haya un mejor servicio, tras resolver problemas de medios personales, informáticos y de sedes.

Antes de participar en el encuentro anual entre jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y médicos forenses de Córdoba, con la asistencia de la subdelegada del Gobierno de España en la provincia, Ana López, Del Río ha señalado que se trata de "un encuentro institucional de confraternización del poder judicial con toda la sociedad de Córdoba", una vez que se ha abierto ya el año judicial el lunes en la sede del TSJA a nivel autonómico y que el presidente de la Audiencia Provincial tenía interés en tener un encuentro con las instituciones cordobesas.

Según ha expuesto el presidente del Alto Tribunal regional, "es muy bueno, porque puede servir al mismo tiempo de encuentro entre todos y para reflejar la confianza que pueden tener ellos y que nosotros necesitamos".

Entretanto, ha comentado que hay un Consejería nueva en esta materia en la Junta, "con un curso judicial nuevo importante, con una serie de necesidades que reforzar de toda la nueva Oficina Judicial, todos los tribunales de instancia y las nuevas plazas, que es muy importante y que en Córdoba afecta con creación de plazas judiciales", a lo que ha agregado que "el segundo problema está relacionado con todo el tema de infraestructura y de nuevas tecnologías, con toda esa materia que la Consejería tendrá que asumir una responsabilidad importante".

Asimismo, ha defendido "mandar un mensaje a la sociedad ante la crítica que hay tan persistente, tan constante, que tengan confianza en el poder judicial", manifestando que "muchas veces esa crítica exagerada de hablar de muchos jueces como si fueran parciales, como si no fueran independientes, es un exceso de tono". "Hay unas líneas rojas que se sobrepasan, que es innecesario", ha remarcado, para sostener que "el respeto institucional y la contención es básica, porque no se puede perder la confianza en la justicia porque la inmensa mayoría de las jueces hace un trabajo muy importante y muchas veces con carencia de medios".

Ante ello, ha expresado a la sociedad cordobesa "el compromiso del poder judicial con la función" y que son "conscientes de que la justicia gana la confianza en el día a día y que se construye día a día en los juzgados", de manera que ello lo renuevan en este inicio del año judicial "por el compromiso con el mejor servicio público posible".

EL RECONOCIMIENTO DESDE LA JUNTA

Mientras, el vicepresidente segundo y consejero de Justicia de la Junta ha agradecido la invitación a este encuentro institucional por parte del TSJA y la Audiencia Provincial y ha comentado que en estos 69 días desde que tomó posesión se ha reunido y conocido de primera mano "las principales preocupaciones que tienen los operadores jurídicos".

Al respecto, ha citado que se han con el presidente del TSJA, la fiscal superior de Andalucía y abogados, entre otros, además de visitar sedes, para "conocer de primera mano los problemas que tiene la justicia en Andalucía" --la semana que viene terminan con el resto de operadores jurídicos--. Ante ello, cree que "el reconocimiento a la labor que desempeñan todos los operadores jurídicos es lo que hay que poner encima de la mesa".

En este caso, Gavira ha remarcado que "ese reconocimiento también va acompañado del conocimiento de las cuestiones que ellos trasladan y de sobra conocidas por todos los andaluces, con los problemas que hay", como "en los sistemas digitales, concretamente en Adriano; en las sedes judiciales, que hay muchas en Andalucía que están desarrollando obras grandes y facilitarían un mejor servicio, y los problemas que hay con las mesas vacías, que la administración no consigue cubrir las bajas y puestos con una mayor celeridad".

Aún con todo, el consejero ha aseverado que se van a aplicar ante los problemas, a la vez que ha defendido que "Andalucía tenga una justicia evidentemente independiente, respetada y que esté dotada con todos los medios", de manera que "esos van a ser los objetivos de la Consejería", ha aclarado, expresando su atención e interés por la labor del departamento de Justicia que dirige, porque "es un servicio público y cuando un andaluz acude a un juzgado quiere una resolución judicial rápida, y para eso se tienen que resolver esos problemas", que "los medios personales se solucionen a la mayor brevedad, que el sistema informático y las conexiones digitales funcionen y que tengan unas dependencias, palacios de justicia y sedes judiciales dignas".

"REPERCUTIR EN UNA MEJOR PRESTACIÓN"

Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial ha declarado que la idea de este encuentro es "el fortalecimiento de las relaciones institucionales, del poder judicial con el resto de autoridades y con la sociedad cordobesa", algo que, según ha subrayado, "va a repercutir en una mejor prestación del servicio de justicia o más cercano".

También, ha recordado que su idea desde el primer día que tomó posesión es "acercar la justicia a la sociedad, no solamente a través del lenguaje", sino en "proyectar una imagen de la justicia más humana, más cercana y más eficaz, porque la sensación que a veces tiene la sociedad es de que la justicia es lejana y complicada", cuando "no es así", dado que "la justicia es tan humana como cualquier otro servicio público cercano e intenta ser eficaz".

Por tanto, el magistrado Miguel Ángel Pareja ha animado a otras instituciones a celebrar este tipo de encuentros para "fomentar las relaciones entre nosotros y para fortalecer la convivencia democrática entre todos".