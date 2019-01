El TSJA vuelve a declarar nulo el PGOU de la ciudad de Jaén

Publicado 23/01/2019 12:02:25 CET

JAÉN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a declarar nula la orden de 3 de octubre de 2014 que resolvía la aprobación definitiva del PGOU de Jaén y lo hace al no contar con la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), obligatoria por una directiva europea de 2001 y su transposición en la ley estatal de 2006.

Es la decisión adoptada por la Sección Cuarta de la sala Contencioso Administrativa del TSJA en respuesta al recurso interpuesto por Ecologistas en Acción de Jaén contra la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como contra el Ayuntamiento de la capital jiennense.

La sentencia, a la que ha accedido Europa Press y de la que se hacen eco medios legales, recoge que el PGOU de Jaén se aprobó en 2014 sin tener la Evaluación Ambiental Estratégica, un trámite exigido por una directiva comunitaria de 2001 y recogida en una normativa estatal de 2006, pero que la legislación andaluza no recoge todavía.

Además de por la ausencia de evaluación ambiental de planes y programas (estratégica), el recurso de Ecologistas en Acción pedía la nulidad del PGOU por "el desmesurado crecimiento planteado", por "la clasificación como urbano o urbanizable de suelo no urbanizable

inidóneo y/o especialmente protegido", y por "el establecimiento de determinaciones que no respetan las normas que obligan a delimitar, clasificar y calificar las zonas inundables como suelo no urbanizable de especial protección excluyéndolas en consecuencia del modelo de

ciudad".

El alto tribunal rechaza el resto de argumentos de Ecologistas en Acción, pero sí estima la declaración de nulidad por la ausencia de evaluación ambiental de planes y programas (estratégica).

La sentencia tiene fecha de 17 de enero y a partir de su notificación las partes dispondrán de 30 días de plazo para recurrir en casación al Tribunal Supremo si así lo estiman oportuno.

No es la primera vez que el TSJA declara nulo el PGOU de Jaén, ya lo hizo el pasado año con un recurso interpuesto por un grupo inversor almeriense y también con el de un particular.