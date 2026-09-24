TUI Airline refuerza su conectividad con Andalucía con nuevas líneas desde Londres y Alemania en el verano de 2027

Archivo - Imagen de archivo de un avión de TUI Airline en pista. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

TUI Airline reforzará su conectividad con España durante el verano de 2027 con nuevas rutas desde Londres Gatwick a Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia, además de nuevas conexiones con Málaga desde Düsseldorf y Hannover, un incremento de capacidad hacia Tenerife Sur desde Alemania y servicios adicionales desde Bélgica a Lanzarote, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Alicante y Reus.

La nueva programación de la aerolínea para el verano de 2027 contempla 17 millones de plazas y 84.000 vuelos en el conjunto de su red europea, lo que supone un aumento del 4,6% respecto al verano de 2026. La programación de verano de 2027 será la primera desarrollada bajo el nuevo marco comercial de TUI Airline, que integra en una misma planificación la demanda de los turoperadores de TUI, los socios externos y los clientes que reservan únicamente vuelos en su red europea.

Londres Gatwick será una de las bases con mayor crecimiento dentro de la programación, con ocho nuevas rutas, tres de ellas con destino a España. Con estas incorporaciones, TUI Airline ofrecerá conexiones desde este aeropuerto con un total de 59 destinos. Además de Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia, la aerolínea incorporará desde Londres Gatwick nuevas rutas a Atenas, Palermo, Tánger, Yerba y Mitilene.

En Alemania, TUI Airline reforzará la conectividad con España con nuevas rutas a Málaga desde Düsseldorf y Hannover, mientras que también aumentará la capacidad hacia Tenerife Sur respecto al verano de 2026. La expansión de la red alemana incluye asimismo nuevas conexiones desde Düsseldorf con Liubliana, Nápoles y Venecia, así como una ruta entre Hannover y Olbia.

Asimismo, desde Bélgica, la programación contempla servicios adicionales con cinco destinos españoles: Lanzarote y Gran Canaria, en Canarias; Palma de Mallorca, en Baleares; y Alicante y Reus.

En el conjunto de su red, TUI Airline incorporará 25 nuevas rutas durante el verano de 2027 desde Reino Unido, Alemania, Bélgica y Países Bajos, once de ellas con destinos que se suman por primera vez a la red de la compañía. Los nuevos servicios supondrán alrededor de 640.000 plazas adicionales.

La aerolínea ha señalado que alrededor de un tercio de sus rutas han sido optimizadas mediante cambios en capacidad, frecuencias o asignación de aviones con el objetivo de concentrar las operaciones en mercados y destinos con mayor potencial de crecimiento a largo plazo.

En este sentido, el Chief Commercial Officer de TUI Airline, Peter Glade, ha señalado que este nuevo modelo permite a la compañía aprovechar su escala y presencia paneuropea para asignar la capacidad de forma más eficiente y generar nuevas oportunidades de crecimiento, manteniendo el negocio de los turoperadores de TUI como elemento central de su estrategia.

Según Glade, la programación para el verano de 2027 constituye la primera aplicación visible de esta estrategia, con una red integrada que busca ofrecer más opciones a los clientes y contribuir al crecimiento del conjunto del grupo TUI.