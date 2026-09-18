Úbeda (Jaén) acoge este fin de semana el Festival Mundial de Foodtruck

Cartel del Festival - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Úbeda (Jaén) vuelve a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los amantes de la gastronomía, la música y el ocio familiar con la celebración del Festival Mundial de Foodtrucks.

El concejal de Festejos, Jerónimo García, ha presentado los detalles de una actividad que, según ha explicado, "es una de esas propuestas que gustan porque combina gastronomía, cultura, ocio y música y, además, está pensada para todos los públicos".

El festival se celebrará en el Parque Miguel Moyar desde las 20,00 horas de este viernes, hasta las 14:00 horas del domingo, 20 de septiembre, convirtiendo este espacio en un punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía internacional y de una completa programación de ocio.

Más de una decena de foodtrucks participarán en esta edición, acercando hasta Úbeda propuestas gastronómicas de diferentes partes del mundo. Venezuela, Puerto Rico, Brasil, Argentina, Estados Unidos o Italia, entre otros países, estarán representados a través de diferentes propuestas culinarias.

La oferta gastronómica permitirá disfrutar de algunas de las elaboraciones más reconocibles de diferentes cocinas internacionales, con propuestas como arepas, tacos, hamburguesas, baos, hot dogs, empanadas o pulled pork, entre otras. Una variedad que convierte el festival en una oportunidad para descubrir nuevos sabores y disfrutar de una experiencia gastronómica diferente.

De esta manera, como ha señalado García, quienes se acerquen al Parque Miguel Moyar podrán realizar "un auténtico viaje por distintos puntos del mundo a través de la gastronomía", descubriendo y degustando platos y productos de diferentes culturas sin salir de Úbeda.

La gastronomía será solo uno de los atractivos de esta cita. El Festival Mundial de Foodtrucks contará también con una amplia programación cultural y de ocio de carácter gratuito, especialmente pensada para disfrutar en familia.

Los más pequeños podrán participar en diferentes actividades infantiles, entre ellas una hora de hinchables gratuitos y pintacaras durante la jornada del sábado, además de diferentes propuestas musicales y espectáculos. Entre ellas se encuentra el show de Luli Pampín, que estará acompañado de la visita de Rumi de Guerreras-Kpop, así como el espectáculo de Los Payasos de la Tele previsto para el domingo.

La música también tendrá un protagonismo especial durante todo el fin de semana con diferentes actuaciones y tributos que recorrerán distintos estilos musicales y que contribuirán a crear el ambiente festivo de esta cita. La programación comenzará el viernes con Cantajuegos Disney y continuará con tributos a Marea y Extremoduro.

Durante la jornada del sábado será el turno de los tributos a Triana, Loquillo y grandes éxitos del rock español y Fito & Fitipaldi, mientras que el domingo el público podrá disfrutar de un tributo a Bon Jovi.

El edil ha destacado que esta edición supone la consolidación de una iniciativa que combina diferentes formas de ocio y que está pensada para que puedan disfrutar personas de todas las edades. "Es una actividad familiar en la que la gente puede reunirse, compartir y pasar un buen rato", ha señalado.