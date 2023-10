Úbeda (Jaén) acoge desde este miércoles el 39º Congreso Nacional de Riegos

JAÉN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) y la Asociación Española de Riegos y Drenajes (Aeryd) organizan desde este miércoles y hasta el 20 de octubre el 39º Congreso Nacional de Riesgos, en el que se abordará la problemática del uso del agua.

El encuentro, que tendrá lugar en el Hospital de Santiago de Úbeda con más de 200 participantes, también cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El profesor de Hidráulica en el área de Mecánica de Fluidos de la UJA y coordinador del congreso, Francisco José Pérez, ha explicado que en esta cita se tratarán todos los aspectos relacionados con el uso del agua para el regadío en España, teniendo en cuenta que "el sector agrícola consume más del 80 por ciento del agua" en el país.

En este sentido, habrá un abordaje desde el punto de vista técnico: uso de agua desaladas y regeneradas (usos de agua no convencional); agronomía de riego (relación suelo agua-planta); regadío y medioambiente; utilización de nuevas tecnologías en regadío (teledetección, TIC, IA...); ingeniería (infraestructura, balsas, proyectos, entre otros) y gobernanza del regadío (gestión, del agua de riego). Por otro lado, se tratará el tema de los riegos desde el enfoque empresarial.

El congreso reunirá las más importantes empresas del sector de regadío en España.Entre los ponentes destacados figuran José Enrique Fernández, director del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (Irnas-CSIC), que ofrecerá la conferencial magistral 'Avances en el riego digitalizado y su implantación en fincas comerciales'.

Además, habrá una conferencia especial, 'Drought prediction and preparedness in the Mediterranean based on ENSO observations', a cargo de Marco Arcieri, vicepresidente ICID, representante en Europa de ICID).

En las mesas redondas se contará, asimismo, con altos cargos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.