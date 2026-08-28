Úbeda (Jaén) acoge las XIII Jornadas Sabina por Aquí con una amplia programación que une música, poesía y fotografía

Presentación de las XIII Jornadas Sabina por Aquí. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

Las XIII Jornadas Sabina por Aquí se celebran en Úbeda (Jaén) con "una amplia programación" que une música, poesía, fotografía y canción de autor hasta el próximo 12 de septiembre.

De esta forma, el municipio jiennense se convierte de nuevo en punto de encuentro cultural gracias a un proyecto impulsado en 2014 por el Colectivo Peor para el Sol como un concurso de versiones y que hoy es una cita consolidada que mantiene como punto de partida la figura del autor ubetense, pero que ha ido evolucionando hasta convertirse en un proyecto con identidad propia.

La presentación oficial ha tenido lugar este viernes y ha contado con Juan José Gordillo y Natalia Expósito, en representación de la entidad organizadora; el primer teniente de alcalde de Úbeda, Francisco Lozano; la vicepresidenta tercera de la Diputación y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y la delegada territorial de Sanidad y Consumo, Lucía Mónica Pérez, entre otros.

El acto ha servido, además, para abrir el Espacio de Creación Joaquín Sabina, en el Palacio Marqués de Mancera. Se hace realidad así un proyecto largamente trabajado que permitirá seguir dando forma a un espacio destinado a preservar, difundir y proyectar el legado del artista, al tiempo que genera nuevas oportunidades para la ciudad.

La programación de las jornadas empiezan este sábado en el Palacio Anguís de Medinilla con el concierto de Demián Pinto, uno de los ganadores de la pasada edición del Concurso Internacional de Canción de Autor, que presentará las canciones grabadas como parte del premio, según ha informado Peor para el Sol.

El domingo, a las 21,00 horas, el Hospital de Santiago acogerá una nueva edición de La Banda por Sabina, el tradicional concierto de la Agrupación Musical Ubetense. Interpretará algunas de las canciones más representativas del autor en una cita que volverá a tener carácter solidario, ya que la recaudación se destinará a la ONG Ayuda en Acción.

Uno de los momentos más esperados llegará el 4 de septiembre con la actuación de Quique González, acompañado por Toni Brunet, en la iglesia de San Lorenzo. Al día siguiente, el auditorio del Hospital de Santiago será escenario de 'Y sin embargo, sinfónico', una propuesta de la Orquesta de la Universidad de Jaén que revisará parte del repertorio de Sabina desde una perspectiva orquestal.

La música regresará el 10 de septiembre a la iglesia de San Lorenzo con el concierto de Alis, proyecto musical del compositor, músico y productor Pachi García. El día 11, también en esta iglesia, llegará Christina Rosenvinge, una de las voces más singulares de la música española, que, tras cuatro décadas de trayectoria, continúa reinventándose.

CERTAMEN

El apartado musical culminará el 12 de septiembre con la final del Concurso Internacional de Canción de Autor Sabina por Aquí, en la que participarán Beto León (México), Roberto Alcalá (Úbeda), Adri Makarra (Las Gabias, Granada), Víctor Asuar (Almendralejo, Badajoz) y Elena Rossi (Madrid). Junto a ellos, Luis Pastor será el encargado de cerrar la jornada como artista invitado.

La convocatoria de este año ha recibido 51 inscripciones procedentes de España, México, Uruguay, Colombia, Chile y Costa Rica, un dato que vuelve a poner de manifiesto la creciente proyección internacional del certamen.

"La presencia de un finalista mexicano reforzará además la atención que la competición despierta en distintos países de Hispanoamérica, consolidando a Úbeda como un referente para la canción de autor", ha valorado la organización.

POESÍA

Por otra parte, la palabra ocupará nuevamente un lugar central en las jornadas con 'Versos para verse', que tendrá lugar del 1 al 3 de septiembre en el Museo Arqueológico de Úbeda. En esta ocasión, se rendirá homenaje a Javier García Rodríguez, profesor y gestor cultural que dirigió y coordinó esta iniciativa hasta su fallecimiento el pasado año.

A lo largo de tres jornadas participarán, habrá una serie de encuentros entre Cristina Gutiérrez Valencia y Juan Bonilla; Carmen Morán y Antonio Méndez Rubio y María Fernández Abril.

La oferta cultural se completará con la inauguración de la exposición 'Hasta que la tierra aguante', del fotoperiodista Santi Donaire. Será el el 1 de septiembre a las 12,30 horas en la iglesia de San Lorenzo. La muestra invita a reflexionar sobre las consecuencias de la explotación intensiva de los recursos naturales y su impacto sobre los territorios y quienes los habitan.

Además, el 9 de septiembre se presentará en el Espacio de Creación Joaquín Sabina el libro 'Las mujeres y el amor en el cancionero de Joaquín Sabina', de Javier Soto Zaragoza. La publicación, fruto de su investigación doctoral, aborda desde una perspectiva académica la representación de ambos temas en la obra del cantautor ubetense.

BALCONES

En todo caso, las jornadas volverán a extenderse más allá de los escenarios gracias a una de sus iniciativas más características. En colaboración con la revista 'Tinta Libre', 64 balcones del casco histórico exhibirán versos durante la celebración del encuentro cultural.

De este modo, calles y plazas se transformarán en un recorrido poético al aire libre, acercando al público fragmentos de canciones y textos de autores y autoras que han participado o van a participar en las Jornadas Sabina por aquí.

Toda la información sobre la programación y la venta de entradas puede consultarse en www.sabinaporaqui.com