Úbeda (Jaén) acogerá en enero de 2027 el I Congreso 'Carlos V, Francisco de los Cobos y la España del Renacimiento'

Imagen del cartel del congreso - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

Úbeda (Jaén) acogerá del 21 al 23 de enero de 2027 el I Congreso 'Carlos V, Francisco de los Cobos y la España del Renacimiento', una cita académica y cultural que aspira a convertirse en un referente para el estudio y la divulgación de este periodo histórico y de su estrecha vinculación con esta ciudad jiennense declarada Patrimonio Mundial.

En la rueda de prensa han participado el concejal de Patrimonio Mundial de Úbeda, José Miguel Gámez Salas; Juan José Almagro, en representación del Centro de Estudios del Renacimiento (CERU); Vicente Ruiz, director de la UNED en Jaén; y el ceramista local Tito Martínez, autor del cartel oficial del congreso.

El concejal de Patrimonio Mundial de Úbeda, José Miguel Gámez, ha detallado en la presentación del evento que los preparativos se encuentran en su fase final y que ya se han registrado alrededor de 60 inscripciones, por lo que la organización confía en superar el centenar de participantes.

Por su parte, el director de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz, ha explicado que el congreso nace al calor de una efeméride fundamental: la visita de Carlos I de España y su esposa, Isabel de Portugal, a Úbeda en noviembre de 1526. A partir de este acontecimiento, la propuesta profundizará en la figura del emperador, en el papel de Francisco de los Cobos como su secretario y en la influencia de ambos en la España del Renacimiento.

El programa, de carácter multidisciplinar, arrancará el jueves 21 de enero con la conferencia inaugural del catedrático Fernando Marías, titulada 'La España del Renacimiento y su protagonista'.

Esa misma jornada contará con una propuesta audiovisual de Zangano Pictures, una ponencia de la catedrática de la Universidad de Salamanca Teresa Sánchez sobre el papel de la mujer en el siglo XVI, y las intervenciones del investigador del CSIC Sergio Ramiro Ramírez y del doctor Juan Cartaya, de la Universidad de Sevilla. El día concluirá con la actividad 'El banquete del emperador', que incluirá un taller de degustación de gastronomía renacentista.

El viernes 22 de enero se destinará a las mesas de comunicaciones científicas, la presentación del libro 'Mirar el Prado' por parte de Alejandro Vergara Sharp (vinculado al Museo Nacional del Prado) y una visita al Castillo de Canena.

Asimismo, se celebrará una mesa redonda con arquitectos implicados en la conservación de espacios clave de Úbeda, como la Sacra Capilla de El Salvador y el Palacio de Francisco de los Cobos, y se contará con la intervención de Juan Manuel Alvendea, director general de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli. Finalmente, el sábado 23 de enero se realizará un taller de interpretación del patrimonio.

Otro de los aspectos destacados es el cartel oficial, elaborado por el joven ceramista ubetense Tito Martínez. El artista ha explicado que la obra se inspira en la tradición cerámica local del siglo XVI, caracterizada por piezas en blanco y azul, desmarcándose del habitual color verde de influencia andalusí.

Para su composición, Martínez ha elaborado reproducciones físicas de platos históricos con los escudos de armas de Carlos V y Francisco de los Cobos, procediendo posteriormente a su envejecimiento y fragmentación real para evocar el paso del tiempo.

El congreso, organizado por el Centro de Estudios del Renacimiento (CERU) y la UNED en colaboración con el Ayuntamiento de Úbeda, mantiene abierto su plazo de inscripción con un límite fijado en 100 participantes.

Por último, la UNED concederá un crédito de libre configuración asociado a las 20 horas de formación universitaria previstas en la actividad, lo que supone un incentivo académico para los estudiantes participantes.