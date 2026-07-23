Úbeda (Jaén) se convierte desde este viernes en punto de encuentro para los amantes del séptimo arte

Cartel de la XIV edición del Cinefan Festival - CINEFAN FESTIVAL

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Úbeda (Jaén) se convierte desde este viernes y hasta el domingo, 26 de julio en punto de encuentro para los amantes del séptimo arte con la celebración de la XIV edición de Cinefan Festival.

La edición de 2026 apuesta por una programación que concede un especial protagonismo a los encuentros con los invitados, con una destacada presencia de actores y actrices internacionales, combinando estas actividades con proyecciones cinematográficas, coloquios y los eventos más emblemáticos del festival.

Entre los nombres confirmados destacan figuras de reconocido prestigio como Caroline Munro, Beatie Edney, Ty Keogh, Aidan Scott, David Ó'hara o Angus Mcfadyen, entre otros intérpretes que compartirán experiencias con el público a través de encuentros y debates organizados durante el festival.

Entre las principales propuestas destaca la presencia de invitados vinculados a producciones de gran actualidad como One Piece o El Caballero de los Siete Reinos, el nuevo spin-off del universo Juego de Tronos, con la participación del actor Danny Webb.

La programación cinematográfica estará compuesta por tres proyecciones especiales que se celebrarán en los Multicines Úbeda. Varias de las películas seleccionadas conmemoran importantes efemérides, como Braveheart, que celebra su 30º aniversario, y Los Inmortales (Highlander), que cumple 40 años desde su estreno.

Cada una de las sesiones estará acompañada de coloquios con los invitados, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de profundizar en las obras y conocer de primera mano las experiencias de sus protagonistas.

Además, el festival reconocerá la trayectoria del actor de doblaje ubetense José Padilla, conocido por poner voz a personajes tan emblemáticos como Mickey Mouse, el director Skinner de Los Simpson o numerosos personajes de Futurama.

Otra de las grandes invitadas será la actriz británica Caroline Munro, icono del cine fantástico y de terror, cuya visita estará acompañada por la proyección de El viaje fantástico de Simbad.

Junto a estas actividades, el festival mantendrá algunas de sus citas más esperadas. Los tradicionales Paseos de la Fama volverán a celebrarse en la calle Real, debido al cierre temporal del antiguo Hospital de Santiago por las obras de reforma que se están llevando a cabo en este espacio.

Asimismo, el esperado Cinefan Concert cambia de ubicación en esta edición y tendrá como escenario la Plaza Vázquez de Molina, sustituyendo al habitual emplazamiento del Hospital de Santiago.

Con esta programación, la organización del festival espera reafirmar su apuesta por acercar a Úbeda a grandes figuras del panorama cinematográfico internacional y ofrecer una experiencia única a los aficionados al cine.

Se espera que numerosos visitantes lleguen a la ciudad para disfrutar de una edición que combinará el contacto directo con las estrellas invitadas, la celebración de grandes clásicos del cine y un amplio programa de actividades que consolidan al festival como una de las citas culturales más destacadas del calendario de esta localidad declarada Patrimonio Mundial.